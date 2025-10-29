El drama del Barça con los goles encajados

El Barça tiene un problema defensivo evidente, que afecta a todo el equipo, pues se empieza a defender desde la primera línea. Sea por la lesión de Joan Garcia (a Szczesny no se le puede recriminar nada en el clásico, más bien todo lo contrario), por el bajo momento de forma de futbolistas como Koundé o por la baja de Raphinha, que es un elemento clave en la presión, lo cierto es que al conjunto de Hansi Flick le macan demasiados goles. Y lo que es peor, han 'desaparecido' las porterías a cero.

El 1x1 del FC Barcelona ante el Real Madrid / JOAN REPRESA

La última vez que el conjunto blaugrana completó un partido sn encajar goles fue el pasado 21 de septiembre, cuando golearon los de Hansi Flick a un siempre complicado Getafe por 3-0 en el segundo y último partido disputado en el Estadi Johan Cruyff. Desde ese día, 7 encuentros seguidos recibiendo, al menos, un tanto.

Oviedo y Real Sociedad marcaron un gol, los asturianos a Joan Garcia en el partido que se lesionó el de Sallent y los donostiarras, ya a Wojciech Szczesny en el que fue el estreno en la temporada de Tek, que ha seguido defendiendo la portería del Barça los siguientes encuentros. Encajó dos del PSG, cuatro del Sevilla, uno de Girona y Olympiacos y en el clásico, y pese a su gran partido, dos del Real Madrid.

Una racha de partidos seguidos encajando que no se producía desde la temporada 2020/2021, con Ronald Koeman en el banquillo barcelonista. La campaña pasada, con Hansi Flick hubo hasta dos fases de seis encuentros consecutivos recibiendo gol, pero ninguna de siete como la actual. Si el Elche le marca al Barça en Montjuïc, se igualarán los ocho partidos oficiales seguidos con Koeman, hace ya cinco campañas. Curiosamente, esa mala fase se rompió con una goleada 3-0 al conjunto ilicitano, situación que podría repetirse este domingo.

Ronald Koeman y Hansi Flick en el Estadio de Vallecas / Javi Ferrándiz

16 goles en 13 partidos

Otro dato preocupante en cuanto al aspecto de goles encajados es el hecho de que el Barça ha firmado un arranque de temporada que deja muchas dudas. Entre LaLiga y la Champions League, el cuadro azulgrana lleva 13 partidos jugados y ya son 16 los goles que les han marcado los rivales a los de Hansi Flick. La media supera el gol por partido, concretamente es de 1,23, bastante más alta que en los inicios de las últimas campañas.

Y es que el año pasado, el del estreno de Hansi Flick al frente del conjunto barcelonista, el Barça recibió 13 goles en sus 13 primeros partidos, es decir, tres menos que ahora. Las dos temporadas iniciadas por Xavi Hernández, la 2022/2023 y la 2023/2024, la cifra se redujo a 11 en cada una.

De nuevo, hay que regresar a la etapa de Ronald Koeman para encontrar un dato más negativo que el presente. Con el neerlandés en su segundo año (que no acabaría), el Barça encajó 17 dianas en sus 13 primeros encuentros, uno más que ahora. Aparte de sufrir cinco derrotas, mientras que en la actualidad, son tres (PSG, Sevilla y Real Madrid). Datos a tener en cuenta y trabajar para darles la vuelta.