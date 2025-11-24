El drama del Barça Atlètic con las lesiones

Las lesiones preocupan en el Barça Atlètic. Ya no se trata de la cantidad de futbolistas que hay en el dique seco, que también, sino del hecho de que los seis jugadores que ahora mismo están de baja no reaparecerán hasta el próximo año, y eso, los que tienen un regreso más cercano.

Ahora mismo, están de baja los dos delanteros centros natos de la plantilla (Víctor Barberá y Óscar Gistau), el lateral diestro titular (Xavi Espart) y el futbolista que lo podía sustituir en el carril (Landry Farré, que también ejerce en el eje), además de uno de los centrales más solventes del equipo (Alexis Olmedo).

A todo ello, hay que contar la baja por cinco meses de Ibrahim Diarra, un futbolista que se salió en la pasada final-four de la Youth League por su potencia, disparo y vocación ofensiva y al que Belletti todavía no ha podido utilizar esta campaña.

Temporada difícil

Lesiones todas ellas de meses de duración, en unos casos meniscos, en otros casos roturas fibrilares y que están llevando de cabeza, porque el Barça Atlètic está acusando las bajas y se refleja en el juego y resultados.

La Segunda RFEF no es ningún camino de rosas y aun suerte que el líder Poblense cayó el pasado domingo en el feudo del Atlético Baleares, porque se podía haber escapado a seis puntos y solo asciende el campeón de grupo de manera directa. Pero también hay una parte negativa, y es que ahora, lo que se ha ajustado son los puestos de play-off, con varios equipos en un pañuelo y la obligación de no despistarse.

Con el mercado de invierno a la esquina, toca reflexionar. Sobre si es conveniente reforzar la plantilla en puestos clave. Algo que por otro lado también es complicado desde el punto de vista económico, pues lo que venga debería mejorar lo que hay. Si no, pierde todo el sentido.