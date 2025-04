El drama de "no de los nuestros"

Hoy es uno de esos días en los que uno se percata de que todo, absolutamente todo, es relativo y que las cosas tienen la importancia que le queramos dar. Hoy es uno de esos días en los que no vale la pena escribir ni opinar, porque el dolor y el drama lo nublan todo y uno se queda sin palabras, roto, pensativo...

Lamentablemente, la tragedia forma parte de la vida, como se encargaron de dejar constancia para la eternidad los clásicos griegos. La mayoría de las veces la vemos de lejos, aunque siempre es conveniente ponerte en la piel de quienes la padecen, por empatía y humanidad. Los damnificados por la DANA, el derrumbe del techo de la discoteca de Santo Domingo, los muertos en Gaza, Ucrania. No es el mundo donde nos gustaría vivir, pero es el único que tenemos.

La vida no se cansa de darnos una lección de la que nunca aprendemos lo suficiente: no importa la condición social, el color de la piel, la religión, el nivel económico, porque la muerte no hace distingos. Acecha a todos por igual.

Eso sí, debería estar prohibido que un padre tenga que enterrar a sus hijos, o un abuelo a sus nietos. Este es el drama por el que ahora está pasando una familia conocida por quienes nos dedicamos al periodismo deportivo y seguimos la actualidad del FC Barcelona: los Camprubí Montal. El mortal accidente del helicóptero de Nueva York ha segado la vida del cuñado, la hermana y los tres sobrinos menores de edad de Joan Camprubí Montal, la cabeza visible de ‘Som un clam’, el grupo barcelonista opositor a la actual junta directiva del FC Barcelona.

El padre de Joan Camprubí Montal, Joan Camprubí Potau, de 67 años y experto en consultoría de empresas, también es un hombre muy vinculado al mundo del deporte, ya que desde hace unos años es el presidente del histórico Club de Golf de Llavaneras, que ahora cumple 80 años. Una persona entrañable y muy querida.

Al FC Barcelona, como institución, también le afecta muy directamente esta enorme tragedia, porque ha fallecido la bisnieta de Agustí Montal i Galobart, presidente del FCB entre los años 1946 y 1952 y por lo tanto, quien presidió las Bodas de Oro del club.

La fallecida también era nieta de Agustí Montal i Costa y los tres menores, sus bisnietos. El histórico Montal i Costa presidió el FCB desde 1969 hasta 1977. Entre otras muchas cosas, él fue quien fichó a Johan Cruyff... y cambió la historia del FCB ganando la primera liga después de catorce años de sequía. Montal se significó en la defensa del catalán y lo rescató para que estuviera presente en el boletín oficial del club, en los carnets de los socios y en la megafonía del Camp Nou. Curiosamente él fue el presidente 75 aniversario del club. Un presidente muy querido y respetado.

Ayer viernes, conmocionados todos por la terrible noticia, leímos mensajes de condolencias de multitud de personas: el presidente del Gobierno, el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta azulgrana Elena Fort... Es lo que toca, acompañar.

Ahora que está tan de moda afirmar eso de “es uno de los nuestros”, conviene no olvidar que los Montal fueron, son y serán “uno de los nuestros” para la gran familia del FCB. Una familia, los Camprubí Montal, que necesitan toda la solidaridad del mundo, afecto y amor, para superar un drama y un dolor que no pueden pasar solos. Tenemos que cogerles de la mano.