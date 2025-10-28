El Dr. Ripoll, traumatólogo, explica cómo está afectando la pubalgia a Lamine Yamal: "Puede llegar a provocar un bloqueo articular"

Lamine Yamal sigue sin superar la pubalgia que lo aqueja desde hace más de tres semanas. El joven talento del FC Barcelona mantiene malas sensaciones y dolor constante en la zona del pubis y la ingle, lo que ha generado preocupación dentro del club. La directiva y el cuerpo técnico coinciden en un objetivo claro: proteger al jugador y priorizar su recuperación antes de que la situación vaya a más.

El delantero ha tenido que ausentarse en varios partidos, y aunque mostró buenos síntomas en el partido ante la Real Sociedad, no ha conseguido mantener la regularidad que se espera de él. Su rendimiento ha bajado, lo que ha afectado notablemente su protagonismo dentro del conjunto azulgrana.

El Clásico, partido condicionado

El partido en el Santiago Bernabéu se convirtió en una tarde complicada para Lamine. Prácticamente no podía correr debido a su dolor. Además, llegó al partido envuelto en polémica tras unas declaraciones realizadas en la Kings League, y su actuación fue discreta. Quedó patente su incomodidad física, obligándolo a detenerse en varias ocasiones debido a las molestias en el pubis.

Desde el Barça, la prioridad es recuperar la mejor versión de Yamal y protegerlo de la presión mediática que rodea al joven atacante. Confían plenamente en él como un futuro líder del proyecto deportivo, y consideran que su salud debe ser el primer paso antes de pensar en su reinserción completa en el equipo.

El Dr. Ripoll analiza su caso

El doctor Pedro Luis Ripoll explicó la gravedad de la lesión en 'El Larguero' de la SER. Según el especialista, la pubalgia es "francamente difícil de tratar" y ha mantenido al delantero alejado de su mejor versión durante las últimas semanas. A nivel médico, se define como un cuadro doloroso en la zona del pubis y la ingle, que limita de manera significativa el desempeño del jugador.

"Se caracteriza por un dolor que resta al jugador casi el 50% de su capacidad de desplazamiento y chut, que es exactamente lo que vimos en el Clásico", señaló el doctor Ripoll. Sus declaraciones reflejan la complejidad de la situación y el impacto directo que la lesión tiene en el rendimiento de Yamal sobre el campo. El traumatólogo añadió que, en términos prácticos, esto significa que el jugador "no tira casi a puerta, se desplaza con dificultad, estira constantemente...". Según el especialista, la pubalgia es un dolor "invalidante" que permite disputar los partidos, pero que impide alcanzar el nivel óptimo de rendimiento.

El caso de Lamine recuerda al de Messi, quien también sufrió pubalgia en varias etapas de su carrera. El astro argentino enfrentó largos periodos de recuperación, combinando fisioterapia, descanso y entrenamientos adaptados, antes de volver a rendir al máximo nivel. Su experiencia demuestra que, aunque la lesión es complicada, una recuperación bien gestionada puede devolver a un jugador a su mejor versión, e incluso prolongar su carrera de forma destacada.

Mientras el Barça continúa con un seguimiento médico exhaustivo, la idea es que Lamine pueda recuperarse completamente y volver a mostrar su nivel sin riesgos en las próximas semanas. Por el momento, la paciencia y la protección del club serán las claves para que Lamine recupere su mejor versión y cumpla con el rol de líder que todos esperan.