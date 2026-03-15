Dowman llega 14 días antes que Lamine

La irrupción de Lamine Yamal parecía haber colocado al fútbol europeo ante un caso casi irrepetible. Por edad, impacto, naturalidad competitiva y capacidad para decidir partidos al máximo nivel, el extremo del Barça parecía jugar en una categoría aparte. Pero desde Inglaterra ya asoma un nombre que invita, como mínimo, a abrir el foco: Max Dowman.

El joven jugador del Arsenal Max Dowman durante el partido de la Premier League que han jugado Arsenal FC y Leeds United en el Emirates Stadium en Londres, Reino Unido. EFE/EPA/ANDY RAIN / ANDY RAIN

El talento del Arsenal acaba de firmar una entrada ruidosa en la conversación de los prodigios. Su gol contra el Everton, previo de una asisencia, le convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League, con 16 años y 73 días, un registro que derriba una marca que durante más de dos décadas había pertenecido a James Vaughan, que había anotado con 16 años y 270 días.

Fue un gol tras una carrera individual de unos 80 metros, desde la fronta de su área, protagonizó un coast to coast para pasar a la historia. "El gol no debería haber sido válido. Max Dowman es demasiado joven para jugar en la Premier League. El Arsenal está haciendo trampa", llegó a decir Obi Mikel, ex Chelsea y hoy comentarista.

La propia Premier confirmó además que Dowman se coloca por delante de nombres como James Milner (16 años y 356 días), Wayne Rooney (16 años y 360 días), Rio Ngumoha (16 años y 361 días), Cesc Fàbregas (17 años y 113 días) y Michael Owen (17 años y 143 días).

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Lamine, atrás

Ahí es donde aparece inevitablemente la comparación con Lamine. El azulgrana estableció el récord de precocidad goleadora en LaLiga cuando marcó al Granada con 16 años y 87 días. Es decir, Dowman ha llegado al gol liguero 14 días antes que el futbolista del Barça. El matiz es importante: no compiten por el mismo récord, porque uno pertenece a la liga inglesa y el otro a la española. Pero el dato sí sirve para medir el calibre de lo que acaba de aparecer en Londres.

La lectura, por tanto, no debe ser simplista. Lamine sigue siendo el referente absoluto de esta generación por jerarquía, continuidad e impacto en la élite, pero Dowman ya tiene un argumento poderoso para entrar en la misma conversación de jóvenes superdotados. No basta con ser precoz; hay que sostenerlo. Y ahí es donde empiezan de verdad las carreras.

El joven jugador del Arsenal Max Dowman durante el partido de la Premier League que han jugado Arsenal FC y Leeds United en el Emirates Stadium en Londres, Reino Unido. EFE/EPA/ANDY RAIN / ANDY RAIN

Rooney fue una explosión temprana. Fàbregas convirtió la promesa en mando. Owen rompió moldes. Vaughan, en cambio, nunca pudo convertir aquel récord en una trayectoria legendaria. Los antecedentes enseñan que la precocidad abre la puerta, pero no garantiza el futuro.

Por eso el caso Dowman despierta tanto interés. Porque no se trata solo de un chico que ha batido una marca histórica, sino de un futbolista que ya obliga a mirar a Lamine desde una nueva rivalidad generacional. El Barça tiene a su fenómeno. El Arsenal cree tener el suyo. Y el fútbol europeo, siempre hambriento de herederos, empieza a frotarse las manos.

Los datos, claros

Max Dowman: 16 años y 73 días, goleador más joven de la historia de la Premier League.

Lamine Yamal: 16 años y 87 días, goleador más joven de la historia de LaLiga.

Diferencia: Dowman marcó 14 días antes que Lamine.