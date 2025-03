¿Qué fue de Douglas? El bluf que fichó el Barça y que el Benfica quiso devolver

Es muy probable que más de uno de nuestros lectores al leer el nombre de Douglas Pereira no lo relacionen con el FC Barcelona. En cambio, otros pensarán en él como uno de los peores fichajes de la historia del club blaugrana. Nuestro protagonista firmó como culé en 2014, estuvo dos temporadas en la capital catalana y, tras varias cesiones, acabó desvinculándose en 2019. Un lustro en el cuadro catalán con más idas que venidas, más bajos que altos y más sombras que luces.

En ocasiones, tendemos a criticar al futbolista por no cuajar en un club de altísima exigencia. Ahora bien, ¿qué culpa tiene Douglas de no atesorar el nivel exigido para jugar en el Barça? Si a un joven brasileño se le presenta la posibilidad de dar el salto a Europa en uno de los mejores clubes del mundo firmando un contrato de cinco años, ¿quién no lo aceptaría? El dedo acusador debe señalar a los impulsores de su incorporación.

Con la llegada de Luis Enrique al banquillo culé, el verano de 2014 será recordado como uno de los más acertados en el mercado de fichajes. Ter Stegen, Bravo, Rakitic y Luis Suárez firmaron como blaugranas, aunque también lo hicieron Mathieu, Vermaelen y Douglas. El brasileño no era la primera opción para reforzar el lateral diestro del equipo, pero ante la imposibilidad de cerrar la llegada del colombiano Juan Cuadraro por las altas pretensiones económicas de la Fiorentina, el Barça buscó una alterantiva 'low cost'.

Douglas no cuenta para Luis Enrique / EFE

Propiedad de la agencia 'Traffic', aquella que también promovió los fichajes de Henrique y Keirrison por el Barça -malpiensen y acertarán-, completó su hat trick de goles a los culés actuando de intermediaros en la llegada de Douglas. La entidad blaugrana abonó cuatro millones de euros al Sao Paulo más otro millón y medio en variable que no cumplió y Douglas firmó un contrato de cinco años.

Ostracismo blaugrana

Debutó en la quinta jornada de LaLiga contra el Málaga como titular y no volvió a jugar en la competición doméstica hasta la última fecha frente al Deportivo, cuando el Barça ya había ganado el título de forma matemática. Tres partidos más en la Copa en la doble eliminatoria ante el Huesca y contra el Elche. Sin comerlo ni beberlo, Douglas formó parte de una plantilla de leyenda: ganadora del segundo triplete de la historia del club.

Douglas: dos temporadas en el FC Barcelona, siete títulos / EFE

El curso siguiente tan solo se vistió de corto en tres ocasiones: una en LaLiga y dos en la Copa. Douglas nunca llegó a vestirse la camiseta blaugrana en Champions, pero tampoco en la Supercopa de España, en la Supercopa de Europa ni en el Mundial de Clubes. 8 partidos como culé en dos temporadas en las que estuvo más tiempo en la grada y en la enfermería que en el banquillo. Aquel año, una lesión en la pretemporada le hizo perder su último tren como blaugrana: salió Montoya y Aleix Vidal no podía jugar hasta enero. Se lesionó Alves y Luis Enrique se inventó a Sergi Roberto como lateral diestro. ¿Lo recuerdan?

"En Barcelona pase momentos complicados con las lesiones. Cada día llegaba a casa llorando, pero es lo que hay", desvelaba nuestro protagonista en una entrevista concedida a 'El Comercio de Gijón'. Allí, en el Sporting tuvo la primera de sus tres experiencias como cedido siendo futbolista del Barça. Recibió la confianza del 'Pitu' Abelardo y volvió a sentirse futbolista. Incluso anotó tres goles.

Gijón y una 'lesión' en el glúteo durmiendo

En Asturias recuerdan con cariño su breve paso por el Sporting -tan solo estuvo una temporada-, pero lamentan que las lesiones no le respetaron, pero llegó a jugar 23 partidos. Fuentes de aquel vestuario destacan su carácter humilde y que no llegó con aires de grandeza, tras su paso por el FC Barcelona. También su técnica, velocidad e intensidad durante los entrenamientos. "Fue un lujo poder contar con él", resumen.

Douglas Pereira con el Sporting de Gijón enfrentándose al Barça / EFE

Durante aquel curso también se produjo un hecho anecdótico. Muchos medios se hicieron eco de una lesión en el glúteo que se produjo durmiendo en el autobús en el viaje de vuelta de Vigo a Gijón. "Eso estuvo muy mal. Fue una sobrecarga y un masaje. Al día siguiente estaba entrenando. Y pusieron que estaba lesionado. No lo estaba. Son detalles que me dejan triste. Después del primer amistoso que jugué se me cargaron los gemelos por la inactividad y pusieron también que estaba lesionado. Es lo que me toca", lamentaba el propio Douglas en la entrevista anteriormente mencionada.

En Lisboa lo quisieron devolver

Una nueva temporada y otra cesión. En esta ocasión, en 2017, puso rumbo a Portugal para formar parte del Benfica. Logró, por fin, debutar en la Champions League, jugando tres partidos de la fase de grupos. Sin embargo, su debut en la liga no llegó hasta enero. Fue en esa época cuando el equipo de Lisboa intentó poner punto y final a la cesión de Douglas, pero el Barça se negó a ello.

Douglas Pereira con el Benfica enfrentándose al Manchester United / EFE

El club blaugrana instó al Benfica a encontrar un nuevo club que se hiciese cargo de la ficha del defensa brasileño hasta final de temporada, pero no apareció ningún candidato. Nunca logró crearle competencia a André Almeida y cerró su etapa en tierras lusas con once partidos, junto a otras muchas desconvocatorias de Rui Vitória. Allí también coincidió con otro exblaugrana: Alejandro Grimaldo, cuyo rendimiento por el lateral izquierdo estuvo a las antípodas del brasileño.

Del cielo al infierno turco

En su quinto y último año como propiedad del Barça, puso rumbo a Turquía en una última cesión en el Sivasspor. Sin duda, su mejor temporada desde que desembarcó en el Viejo Continente: 32 partidos, tres goles y siete asistencias. El equipo logró salvar la categoría y su gran rendimiento le permitió ganarse un puesto en el país. De hecho, fue escogido mejor lateral de la temporada. Firmó como agente libre por el Besiktas en 2019, uno de los más grandes de Turquía, con un contrato estrella: 1,5 millones de euros de prima de fichajes y 800.000 euros anuales.

Douglas Pereira en un partido con el Besiktas / EFE

Tan solo vistió la camiseta de las águilas negras en siete ocasiones tras encadenar lesiones. La más grave fue un desgarro en el fémur. De hecho, su último partido fue en enero de 2020 y colgó las botas sin estar inscrito en el equipo en 2022 a punto de cumplir 32 años. Desde que llegó a Europa en el verano de 2014, tan solo jugó 81 partidos (8 en el Barça, 23 en el Sporting de Gijón, 11 en el Benfica, 32 en el Sivasspor y 7 en el Besiktas).

Por el momento, disfruta de una vida alejada de los focos a medio camino entre Prata de su país natal Estambul. Esperando su segundo hijo y jugando a futvóley y practicando crossfit. Eso sí, en su cuenta de Instagram sigue manteniendo como fotografía de perfil una en la que se le ve entrenando con el FC Barcelona. Algunos de sus excompañeros como Ter Stegen, Xavi o Busquets le siguen todavía en esta red social.