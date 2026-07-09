El Dortmund quiere 40 millones por Adeyemi y el Barça podría incluir jugadores

No ha sido el primer verano que Jorge Mendes ha ofrecido a Karim Adeyemi al Barça. Lo ha intentado en diversas ocasiones, pero la falta de límite salarial siempre impidió su fichaje. Ahora, y con la llegada de la norma 1:1, el agente portugués ha visto el escenario ideal de lo que considera una oportunidad de mercado. Adeyemi no quiere renovar con el Borussia Dortmund, dónde no ha sido titular este pasado curso, y ha forzado desde finales de temporada para salir del club. El Barça siempre ha sido su destino prioritario y el club blaugrana ha dado luz verde esta vez si se cumplen unos requisitos económicos que podrían pasar por la inclusión de algún futbolista para abaratar el precio final de la operación.

El Barça ha decidido ir a por Adeyemi para que el rápido extremo alemán sea un fondo de armario más hecho que el sueco Bardghji. Y está avanzando en la operación una vez comprobado que el futbolista puede salir por un precio interesante en una operación que podría acelerarse ante la falta de ofertas que tiene el Dortmund por el extremo. Se han rumoreado muchos intereses por la Premier, pero finalmente nadie ha ido a por él y el Barça ha aprovechado la situación para intentar sacar tajada a un precio razonable.

El Dortmund ha ido rebajando la tasación de Adeyemi a medida que iba avanzando el mercado, pero no se ha podido fraguar ninguna operación. Y Mendes ha ideado un escenario para que el Barça pueda quedarse con el futbolista. La petición del Dortmund es de 40 millones de euros, un precio abultado para un futbolista al que le queda solo un año de contrato y, además, no ha sido titular indiscutble este pasado curso dada su irregularidad. Además, su tasación ha caído en picado tras sus dos últimas temporadas en el conjunto alemán sin el protagonismo que se esperaba de él.

A partir de ahí, es probable que en la operación pueda entrar algún futbolista para abaratar la cifra final. A principios de verano se habló de un interés del Dortmund en Bardghji y, por ahora, el sueco no ha encontrado acomodo en el mercado. Bardghji desea salir porque no tiene minutos y querría afianzarse en un club de prestigio europeo y que juegue para intentar ganarlo todo. Y el Dortmund es un buen escenario. Otro de los nombres que interesa al Dortmund es Guille Fernández, mediocentro ofensivo del Barça Atlètic y también representado por Jorge Mendes. El club alemán llegó a hacer un sondeo el pasado mercado de enero, pero no hubo acuerdo posible.

Uno de los factores que han invitado al Barça a mover ficha es también el salario del jugador. El extremo cobra unos 6 millones de euros brutos por temporada -bonus incluidos-, por lo que podría llegar al club blaugrana en una cantidad absolutamente asumible. El Barça lo que quiere es quedarse a un futbolista aún en proyección y en unas condiciones muy favorables. Su llegada sí que cierra ya absolutamente la posibilidad de que Rashford regrese al club blaugrana y todo estaría a expensas ya de la llegada de un delantero centro con Julián Álvarez como clara prioridad.