El Dortmund se planta con Moukoko: "O acepta ahora o los caminos se separarán"

Le da un ultimátum al delantero con una suculenta propuesta de renovación con el club alemán "Es una oferta muy atractiva y queremos que siga con nosotros", asegura Sebastian Kehl, director deportivo del club

Las negociaciones para la renovación del contrato de Youssoufa Moukoko con el Borussia Dortmund han llegado a un punto de no retorno después de varias semanas de tira y afloja entre club y jugador.

El club alemán no quiere alargar más el proceso y el director deportivo del club, Sebastian Kehl, asegura que se trata de una muy buena oferta: "Hemos reunido una oferta muy atractiva para él, lo que le da mucho espacio para el desarrollo. Eso debería conducir a una decisión. Tiene que reunirse con ellos con su entorno y su consejero".

Pero Kehl asegura que el Dortmund tiene unos límites y que no los va a superar: "Youssoufa puede aceptar esta oferta ahora y comprometerse con el Borussia Dortmund, o los caminos se separarán. Me gustaría que nos eligiera porque aún no ha terminado con su desarrollo y veo un enorme potencial en él. Pero hay límites para nosotros como club. Y hemos mostrado estos límites. Ahora depende de él hacer un compromiso oportuno".

El director deportivo del equipo alemán asegura que están haciendo todo lo posible para que Moukoko siga con ellos: "Youssoufa es un gran chico. Ha estado con nosotros en el club durante casi siete años, lo hemos entrenado y desarrollado. Con nosotros se convirtió en un jugador profesional y nacional. Recibió una increíble cantidad de apoyo de nosotros y trabajó duro para tener éxito. El club ha estado ansioso durante muchos meses por extender su contrato, porque estamos firmemente convencidos de que para la perspectiva deportiva de Youssoufa este club y esta constelación tienen razón".