El Dortmund intenta blindar a Schlotterbeck ante el interés del Barça

Nico Schlotterbeck puede ser uno de los nombres del mercado de verano. El central zurdo del Borussia Dortmund ha despertado el interés de muchos equipos europeos, entre ellos el Barça. El internacional alemán tiene el perfil idóneo para Deco y su situación contractual le pone claramente en el escaparate. Acaba contrato en el 2027 y el Dortmund le acaba de realizar una propuesta de renovación hasta el 2030 para intentar blindarle, pero el futbolista ya ha avisado que se lo va a tomar con calma para analizar todas las opciones que tiene encima de la mesa. Schlotterbeck vería con muy buenos ojos la opción de recalar en el club blaugrana y Hansi Flick maneja muy buenos informes de él.

'Bild' asegura que el director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, habría contactado ya con el entorno del futbolista para ofrecerle una subida salarial importante. El central está cobrando ahora unos 2,5 millones de euros por temporada y el club alemán le propone percibir un máximo de 8 millones, pero con un fijo más variables por objetivos personales y colectivos. La propuesta podría ser insuficiente, aunque el Dortmund lo va a intentar.

El propio Schlotterbeck aseguró hace unos días que no piensa firmar nada por ahora: "Claro que hay aprecio por ambas partes, pero siendo sincero no creo que renueve mi contrato pronto". El central acaba de salir de una grave lesión de rodilla, pero ha recuperado bien y ha vuelto a convertirse en uno de los grandes baluartes del equipo en zona defensiva. Es uno de los jugadores más queridos por la afición, pero el Dortmund asume que va a tener complicado retenerle.

La tasación de Schlotterbeck es de unos 45 millones de euros, aunque si el Dortmund se ve obligado a venderle a un año de finalizar su contrato, es más que probable que deba rebajar sus pretensiones para evitar que salga con la carta de libertad en el 2027. El Bayern ha sondeado su incorporación y el Dortmund, en caso de venderle, priorizaría que saliera fuera de la Bundesliga. El futbolista también se inclinaría por esta última opción si el Barça da el paso definitivo o si fructifica algún interés de la Premier League.

La dirección deportiva del Barça está siguiendo centrales con perfil zurdo para reforzar su plantilla en el nuevo proyecto deportivo. Schlotterbeck gusta por su polivalencia atrás y su experiencia internacional y los ojeadores del club blaugrana también están realizando informes sobre Gonçalo Inçacio, del Sporting de Lisboa. Todo indica que, si hay dinero y el Barça entra en la regla del 1:1, caerá el fichaje de un central especialista zurdo el próximo verano.