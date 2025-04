"No somos ni de Dortmund ni alemanes, pero nos enamoramos"

"De pequeño vi un equipo de amarillo y me fascinó". A veces no se necesitan grandes motivos para prendarse de un club. Normalmente, entendemos el sentimiento hacia unos colores por transmisión familiar, por conexión geográfica. Otras, todo nace por algo tan simple como inexplicable. Y es ahí donde nos topamos con el Fan Club Barcelona del Borussia Dortmund.

El cuadro 'schwartzgelben' se cruza con el FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. Ya se vieron las caras en la primera fase, cuando libraron una bonita batalla que acabaron llevándose los de Flick en un Westfalenstadion lleno a rebosar (como siempre). Ferran decidió con un doblete saliendo desde el banquillo.

DE LA CUENCA DEL RÜHR A LAS FUENTES DE MONTJUÏC

Citamos a este grupo de aficionados de la entidad de la Cuenca del Rühr en las Fuentes de Montjuïc. Un lugar emblemático de la Ciudad Condal y por donde pasará la marea amarilla en apenas unos días camino a Montjuïc en ese encuentro de ida de los cuartos de final de la máxima competición continental.

Por primera vez desde que se registraron como club de fans oficial, por cierto, han recibido entradas para acudir al sector visitante. Son 40 integrantes y solo seis afortunados podrán acompañar al equipo minero en el Estadi Olímpic.

A la cita con SPORT acuden siete de los miembros de la Fan Club desde lugares tan dispares como Reus, Rubí, Terrassa o Martorell. Al estar tan desperdigados por la geografía catalana (y española, puesto que hay miembros también de Murcia o Madrid), es complicado que puedan encontrarse con frecuencia. Así que nos alegra ser una buena excusa para ello.

TODO NACIÓ EN UNA VISITA AL WESTFALENSTADION

Todo nació por Sergi García. Él era ya un apasionado del club germano, se prendó durante la época de Klopp. "Lewandowski, Kuba, Pisczcek, Reus, Götze, Hummels, Subotic, Schmelzer...". Todos recitan de memoria ese once que logró arrebatar la Bundesliga dos años seguidos al Bayern, que jugó una final de Champions y que practicaba un juego atractivo y vertical.

Fan Club Barcelona del Borussia Dortmund / Ferrándiz

"Soy hincha del Dortmund desde 2013. Me hice fan por esa conexión que tiene el club por su hinchada. Siempre me he sentido atraído por la cultura alemana y sobre todo esos hábitos que tienen de llenar los estadio, ir a muerte con el equipo, viajar donde haga falta. El club ha pasado por momentos complicados los últimos años y se sigue llenando siempre, tanto de visitante como de local. Es un orgullo formar parte de esta comunidad", nos cuenta Sergi García, el fundador.

Conocí a mi pareja gracias al Dortmund y ahora quiero ir al estadio con ella

"En 2022 pude conocer de primera mano la cultura alemana, cómo es el club por dentro. Estuve allí 14 días. Y así me dio por formar un Fan Club. Se fundó en septiembre de aquel año. Estuve en la Südtribune, de pie, y fue alucinante. Quiero agrupar a todos los fans del Dortmund de España", añade.

Y el Dortmund le ha traído, sin quererlo, el amor: "Tengo muchas ganas de volver. Esta vez con mi pareja, que la he conocido gracias al Dortmund también. En el estadio notas los pálpitos de tu corazón muy fuertes, la vibración de la gente. Es diferente a cualquier cosa. No lo he vivido con esa intensidad en ningún otro campo, la verdad".

DE REUS Y POR REUS

Hay varias historias con las que nos topamos. Gerard, periodista de Reus, se hizo del Dortmund, precisamente, por Marco Reus. "Aún podría estar jugando, estoy seguro", bromea sobre su ídolo, ahora en Los Angeles Galaxy.

COMPLICADO HACÉRSELA AL BARÇA

Por los colores, por la cultura alemana, por la cercanía con los aficionados. Motivos de lo más variopintos y válidos. Hay otra cosa en la que todos coinciden: ven muy complicado ganar al Barça. "Complicado. Diría 2-1 para el Barça en la ida y luego en Dortmund ojalá un 1-0 y unos penaltis, la verdad", nos dice Sergi.

"Para la ida en Barcelona creo que va a ser un 3-0, pero espero un 3-1. La vuelta, vamos a por el 4-1", nos dice otro. "Creo que el Barça va a ganar bien la ida, 2 o 3-0. Pero si el resultado es corto, veremos un partido interesante en la vuelta, quizás un 2-1", nos comenta otro miembro del Fan Club.