El Dortmund advierte a Schlotterbeck ante el interés del Barça y Bayern: debe negociar su renovación

El Borussia Dortmund está comenzando a impacientarse ante el futuro de una de sus grandes estrellas, el central zurdo Nico Schlotterbeck. El futbolista acaba contrato en el 2027 y por ahora se ha mostrado reticente a iniciar una negociación sobre su renovación, por lo que los alemanes pueden verse obligados a venderle en verano para que no se vaya libre. El director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, advirtió al jugador que deberá definirse pronto: "No nos precipitaremos. Pero, por supuesto, no queremos alargar esto indefinidamente, todos lo saben", indicó a 'Bild'.

El Dortmund se ha mostrado comprensivo con la actitud de Schlotterbeck, ya que salía de una dura lesión de rodilla, pero cree que ha llegado el momento de definir su futuro: "Tiene todo el derecho a planificar su futuro con cuidado. Lo respetamos. Y creo que el salario no es el factor más importante, sino la perspectiva, la confianza y la convicción". Schlotterbeck aseguró hace unos días que su prioridad ahora no pasaba por renovar y que ya habría tiempo para hablar y en el Dortmund son conscientes de que varios clubs como Barça o Bayern ya se han acercado a su entorno para calibrar las posibilidades de su fichaje.

El club alemán le ha hecho llegar una oferta que duplicaría su actual salario, pero está formalizada a través de un fijo y variables que, en el mejor de los casos, llegaría a los ocho millones de euros. El Dortmund cree que va a tener propuestas más importantes pero espera retenerle. En todo caso, está intentando avanzar antes del mes de enero ya que a partir de ahí sabe que las cosas se le van a complicar muchísimo.

Schlotterbeck es un central zurdo de perfil Barça. Tiene una salida de balón muy depurada y una fuerte personalidad. Es un futbolista que gusta muchísimo a Hansi Flick, quien habría dado el OK a su incorporación siempre que el club blaugrana pueda permitírselo el próximo verano. El Barça se ha quedado sin central zurdo tras la marcha de Íñigo Martínez y es una de las prioridades de mercado. La dirección deportiva blaugrana también se ha informado por el central zurdo del Sporting de Lisboa, Gonçalo Inácio, un futbolista muy del gusto de Deco y con unas condiciones contractuales similares a las del alemán.