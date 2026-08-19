Los dorsales del FC Barcelona en el Trofeu Joan Gamper con novedades

Los futbolistas del FC Barcelona que han sido convocados para la disputa del Trofeu Joan Gamper ya tienen dorsales asignados. Se confirma, por ejemplo, que Fermín López ha adquirido el número '7' que deja libre la marcha de Ferran Torres al París Saint-Germain. El onubense ya no lucirá el '16', que será uno de los dorsales a ocupar. Será por Rodri, que lo lució en el Manchester City y ya lo ha liucido esta tarde en la presentación. También llama la atención el número '25' en la espalda de Anthony Gordon.

Así han quedado repartidos los dorsales de los futbolistas del FC Barcelona titulares en el Trofeu Joan Gamper:

1 JOAN GARCIA; 3 BALDE; 7 FERMÍN; 10 LAMINE YAMAL; 11 RAPHINHA (Cap.) ; 18 GERARD MARTIN; 22 BERNAL; 23 KOUNDÉ; 24 ERIC GARCIA; 29 HAMZA ABDELKARIM; y 36 XAVI ESPART

Y estos son los dorsales de los suplentes en el Trofeu Joan Gamper:

13 SZCZESNY (P. S.); 31 EDER ALLER (P. S.); 5 CUBARSÍ; 6 GAVI; 8 PEDR; 14 ADEYEMI; 15 CHRISTENSEN; 20 DANI OLMO; 25 GORDON; 26 ÁLVARO CORTÉS; 27 BISIWU; 28 BRIAN FARIÑAS; 30 EBRIMA TUNKARA; 32 ORIAN GOREN; y 33 JORDI PESQUER.

Rodri, con el '16'

Además, también se ha presentado Frenkie de Jong, que mantiene el 21 mientras se recupera de una lesión.

Y para el final se ha reservado la entrada al césped del Spotify Camp Nou al fichaje estrella. Rodrigo Hernández. que lógicamente todavía no ha entrado en la convocatoria, ha sido fuertemente ovacionado por el público del Spotify Camp Nou. El Balón de Oro del Mundial ha presentado con su '16' en la espalda.

No ha podido estar en la presentaciín Roony Bardghji por estar convaleciente de la operación quirúrgica en la rodilla derecha. El primer capitán Raphinha se ha acordado del sueco, que la pasada campaña llevó el dorsal '19'.