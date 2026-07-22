El dorsal soñado de Adeyemi choca con la normativa de LaLiga

Una de las grandes incógnitas en el inicio de cada temporada en el Barça siempre gira alrededor de los dorsales. Más allá de los fichajes y las salidas, muchos aficionados esperan con interés qué número lucirá cada futbolista durante el curso. En algunos casos se trata simplemente de una elección disponible, mientras que en otros el dorsal tiene un valor especial por motivos personales o por la trayectoria del jugador.

En el caso de Karim Adeyemi, según ha podido saber SPORT por fuentes cercanas al futbolista, su deseo sería vestir el dorsal 27. Es un número que le trae buenos recuerdos de sus primeros años y que le ha acompañado en diferentes etapas de su carrera, por lo que le guarda un cariño especial. De hecho, era una de las primeras preferencias que tenía en mente de cara a su nueva etapa en Barcelona.

Un 'pequeño' impedimento

Sin embargo, esa posibilidad choca con la normativa de LaLiga. Los futbolistas inscritos con ficha del primer equipo únicamente pueden llevar dorsales del 1 al 25. A partir del 26, los números quedan reservados para jugadores con ficha del filial o que todavía no están inscritos oficialmente con el primer equipo. Es una norma que ya ha afectado anteriormente a otros futbolistas azulgranas. Sin embargo, el futbolista no era consciente de ello y hace unos días se enteró de ello, por lo que deberá elegir uno de los dorsales libre.

Un ejemplo reciente fue el de Roony Bardghji. El extremo sueco disputó sus primeros encuentros con el Barça llevando el dorsal 28, precisamente porque todavía no ocupaba una ficha del primer equipo. Una vez completó su proceso de inscripción, ya pudo modificar su numeración.

Adeyemi, mientras tanto, sigue dando pasos para convertirse oficialmente en nuevo jugador azulgrana. El atacante ha acudido esta mañana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper acompañado por la seguridad del club dado que aún no dispone del coche oficial del club al no ser culé a todos los efectos. Precisamente por ese motivo, no ha podido ejercitarse junto a sus compañeros. De esta manera, tal y como contamos en SPORT la semana pasada, Barça y Borussia Dortmund continúan intercambiando la documentación necesaria para cerrar definitivamente la operación. Apenas quedan algunos detalles menores por resolver, pero el club no quiere correr ningún riesgo antes de que toda la documentación esté firmada.

Aunque el internacional alemán ya ha viajado a Barcelona, ha conocido a buena parte de sus nuevos compañeros e incluso ha comenzado a buscar vivienda en la ciudad, lo cierto es que, a efectos legales y administrativos, todavía no puede ser considerado futbolista del Barça. Una vez se complete toda la documentación, llegará el momento de resolver otra de las incógnitas del verano: el dorsal con el que iniciará su nueva aventura como azulgrana.