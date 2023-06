El dorsal que da pistas sobre el futuro de Zubimendi

Illarramendi dijo adiós a la Real cediendo su número 4 al mediocentro A pesar de ser el favorito de Xavi, su precio lo alejan del Barça

Martín Zubimendi es el sustituto de Busquets favorito de Xavi. El técnico no ha escondido que está por encima del resto. Incluso aseguró en SPORT que el relevo de Busi "tiene que ser un 9 sobre 10" para seguir ganando títulos. Un mensaje claro de que no está por la labor de que lleguen futbolistas que no considere top para esta posición.

Zubimendi cumple este perfil, incluso Busquets ha señalado al jugador de la Real como un buen relevo, pero su fichaje sigue siendo muy complejo y algunos gestos no apuntan a ser optimistas.

Xavi elogia a Imanol, Zubimendi y la Real Sociedad | FCB

El último, el trasvase de un dorsal mítico en la plantilla con Zubimendi como protagonista. Ocurrió en el último partido ante el Sevilla: Illarramendi, que no seguirá en la Real, cedió su número 4 a Zubimendi, un movimiento que apunta a la continuidad del mediocentro en la Real.

El propio futbolista hasta ahora nunca se ha mostrado públicamente a abandonar la Real Sociedad. El Barça tiene ante sí dos retos: convencer al futbolista y hacer frente a un desembolso importante. La cláusula del internacional es de 60 millones. Ante esta situación el club maneja varias alternativas como Rubén Neves o Guido Rodríguez.