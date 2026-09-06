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Dónde ver el Valencia - Barcelona de LaLiga hoy por TV, en directo y online

A qué hora juega el Barça contra el Valencia y en qué canal de TV ver el partido de la jornada 4 de LaLiga por TV desde España

El Barcelona se enfrenta al Valencia este domingo 6 de septiembre

El Barcelona se enfrenta al Valencia este domingo 6 de septiembre / Europa Press

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El FC Barcelona se da cita con el Valencia hoy domingo 6 de agosto a las 16:15 horas (CEST) en Mestalla en el marco de la jornada 4 de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana afronta este difícil desplazamiento con el objetivo de dar continuidad a su gran inicio de temporada y aprovechar el 'pinchazo' del Real Madrid para empezar a marcar terreno en la carrera por la clasificación general.

La exhibición ante un combativo Rayo Vallecano (5-2), sumada a los anteriores triunfos contra el Elche y el Athletic Club, han llevado a los de Hansi Flick a experimentar un inicio de temporada soñado. Ahora, en el siempre difícil Mestalla, llega el momento de refrendarlas antes de afrontar el ansiado estreno en la presente edición de la Champions League.

En las antípodas de lo anímico se encuentra el Valencia, que está teniendo un inicio de temporada para olvidar. El conjunto 'che' cuenta con un único punto en su casillero gracias al empate inaugural contra el Celta, pero las sensaciones han empeorado progresivamente tras las derrotas ante Betis y Dépor.

Deportivo - Valencia.

Deportivo - Valencia. / MONCHO FUENTES / EFE

¿Dónde ver el Valencia - Barcelona de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Barça y Valencia de la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.

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