Dónde ver el Slavia Praga - Barcelona de la Champions League hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Slavia de Praga se dan cita en el Fortuna Arena hoy miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (CET) para enfrentarse en la séptima jornada de la fase liga de la Champions League. Los azulgranas afrontan el partido con el aliciente de poder experimentar una mejora significativa en la clasificación y acercarse al top-8.

Las derrotas ante PSG y Chelsea, sumados al inesperado tropiezo ante el Brujas, dejan al Barça sin margen de error para terminar entre los ocho primeros clasificados. Las escasas opciones de los de Hansi Flick de acceder a octavos de final de manera directa pasan por imponerse en sus dos próximos compromisos, y a ser posible por varios goles de diferencia.

Mucho más crítica es la situación del Slavia de Praga que, si bien es cierto que todavía tiene opciones matemáticas, se sabe ya fuera del primer corte. Los checos acumulan 3 puntos de su casillero, muy lejos de los 8 de un Nápoles que actualmente marca la frontera entre el playoff y la eliminación.

¿Dónde ver el Slavia Praga - Barcelona de la Champions hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Slavia de Praga se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

