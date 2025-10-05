Dónde ver el Sevilla - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Sevilla se citan hoy domingo 5 de octubre a las 16:15 horas (CET) en el Ramón Sánchez Pizjuán para disputar la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Barça su próximo partido y como ver por TV y online en España.

El conjunto azulgrana afronta su primera defensa del liderato en la presente temporada sabiendo que está obligado a sumar los tres puntos después del triunfo del Real Madrid ante el Villarreal. Los azulgranas han sumado 19 puntos de los 21 disputados hasta la fecha, e intentarán estirar el invicto ante un rival venido a más en las últimas jornadas.

El Sevilla recibe al Barça motivado con la posibilidad de seguir mejorando su situación clasificatoria. Después de celebrar tres victorias en sus tres últimas visitas, los hispalenses quieren regalarle la primera alegría a su afición para espantar de una vez por todas a los fantasmas de las dos primeras jornadas.

Con la intención de acudir al parón de selecciones como líder de LaLiga EA Sports, Hansi Flick apuesta por el mejor once posible teniendo en cuenta las numerosas bajas. Ferran y Rashford toman el relevo de los lesionados Raphinha y Lamine Yamal, mientras que Lewandowski recupera la titularidad después de su suplencia en Champions ante el PSG.

¿Dónde ver el Sevilla - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Sevilla, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Sevilla a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.