Dónde ver el Rayo Vallecano - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Rayo Vallecano se citan hoy domingo 31 de agosto a las 21:30 horas (CET) en Vallecas para disputar la tercera jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Barça su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Después de superar con comodidad al Mallorca y protagonizar una remontada heroica ante el Levante, el Barça aterriza en Vallecas con intención de dar continuidad a su racha triunfal. En busca de este objetivo, Hansi Flick apuesta por revolucionar la parcela defensiva, que presenta tres modificaciones respecto a la jornada anterior.

El próximo rival del FC Barcelona será el Rayo Vallecano, un rival siempre incómodo cuando toca visitar su feudo. Los franjirrojos, que acumulan 3 puntos en su casillero, afrontan el partido con una considerable carga de minutos en sus piernas después de la eliminatoria a doble partido ante el Neman Grodno que selló su presencia en la Conference League.

Una vez finalizado su periplo de tres visitas consecutivas, el Barça dispondrá de un respiro con la llegada del parón de selecciones. Cuando este llegue a su fin, el esperado estreno del conjunto azulgrana como local tendrá lugar en la jornada 4 contra el Valencia.

¿Dónde ver el Rayo Vallecano - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Rayo Vallecano y FC Barcelona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora de la mano de nuestro enviado especial en Vallecas.