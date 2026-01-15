Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa del Rey

Dónde ver el Racing - Barcelona de la Copa del Rey hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza hoy el partido del Barcelona contra el Racing de Santander y en qué canal de TV ver los octavos de final de la Copa del Rey

El Barcelona se enfrenta al Racing de Santander hoy jueves 15 de enero en octavos de final de la Copa del Rey

El Barcelona se enfrenta al Racing de Santander hoy jueves 15 de enero en octavos de final de la Copa del Rey / Associated Press/LaPresse

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

FC Barcelona y Racing de Santander se dan cita en El Sardinero hoy jueves 15 de enero a las 21:00 horas (CET) para disputar los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto azulgrana afronta el partido con la firme intención de unirse al elenco de participantes de cuartos, algo que no pudo conseguir el Real Madrid ayer al caer eliminado contra el Albacete.

Después de conquistar el primer título del año, el Barça cambia el 'chip' a modo Copa. Sin margen de error posible, los de Hansi Flick están obligados a sumar la que sería su undécima victoria consecutiva en la suma de todas las competiciones para poder seguir defendiendo el título obtenido en la edición anterior.

El próximo rival del FC Barcelona en el torneo copero será el Racing de Santander, reciente verdugo del Villarreal. A pesar de esta meritoria victoria y su condición de líderes en LaLiga Hypermotion, los cántabros atraviesan un momento complicado al registrar 3 empates y una derrota en los últimos cuatro compromisos disputados.

Andres Martín, Íñigo Vicente y Sangalli encabezan la celebración racinguista en un gol.

Andres Martín, Íñigo Vicente y Sangalli encabezan la celebración racinguista en un gol. / LALIGA

¿Dónde ver Racing de Santander - Barcelona de la Copa del Rey hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Racing de Santander, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en los canales M+ LaLiga (M54 O 110) y Movistar+ (M7).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Racing de Santander a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

