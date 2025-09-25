Dónde ver el Oviedo - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Real Oviedo se citan hoy jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas (CET) en el Carlos Tartiere para disputar la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Barça su próximo partido y como ver por TV y online en España.

A pesar de las dos últimas goleadas ante Valencia (6-0) y Getafe (3-0), el infernal ritmo establecido por el Real Madrid obliga a los azulgranas a no aflojar para no perder comba en la carrera por el liderato. El Oviedo, por su parte, llega necesitado de puntos después de sumar una única victoria y cuatro derrotas en su regreso a la élite del fútbol español.

El partido en territorio astur no será ni mucho menos un paseo por el campo, pero el apretado calendario obliga a Hansi Flick a dar descanso a algunos de sus pilares. Las entradas de Rashford y Casadó por Lewandowski y De Jong, sumadas a una renovada línea defensiva en la que sólo repite Gerard Martín respecto al anterior partido, son las grandes novedades del once del técnico alemán.

La visita al feudo de los carbayones supone el pistoletazo de salida de una semana maratoniana para el Barça, que una vez finalizada la jornada intersemanal regresará a Montjuïc para recibir el domingo a la Real Sociedad y al miércoles al PSG.

¿Dónde ver el Oviedo - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Oviedo, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

