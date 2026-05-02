Dónde ver el Osasuna - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Osasuna se dan cita en El Sadar hoy sábado 2 de mayo a las 21:00 horas (CEST) para disputar la jornada 34 de LaLiga EA Sports. El equipo de Hansi Flick afronta el compromiso liguero con la motivación de conseguir tres puntos que, en función de lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Espanyol, podrían traducirse en el alirón azulgrana antes de la disputa del clásico.

Con apenas 5 jornadas por delante, o lo que es lo mismo, 15 puntos por disputarse, el Barça acaricia el título liguero. Los azulgranas afrontan el partido de este fin de semana como líderes destacados de la clasificación, aventajando en 11 puntos a un Real Madrid al que se enfrentará el próximo domingo presumiblemente con el trofeo doméstico en juego.

Osasuna, por su parte, también se juega mucho en el partido de esta noche. Novenos clasificados con 42 puntos, los 'rojillos' tienen la clasificación a competiciones europeas a apenas un paso, aunque cualquier tropiezo en el tramo final de la temporada podría torpedear sus intereses.

Budimir celebra el gol que le marcó al Celta a balón parado en el Sadar. / EUROPA PRESS

¿Dónde ver el Barcelona - Osasuna hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Osasuna, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

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