Dónde ver el Newcastle - Barcelona de la Champions League hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Newcastle se dan cita en St. James' Park hoy martes 10 de marzo a las 21:00 horas (CET) para enfrentarse en la ida de los octavos de final de la Champions League. Después de evitar el playoff por su buen hacer en la fase liga, el conjunto azulgrana vuelve a escena en la máxima competición europea con el ambicioso objetivo de dar un paso más hacia la conquista de un título que se le resiste desde el ya lejano 2015.

El conjunto azulgrana afronta uno de los momentos más decisivos de la temporada en un estado de forma difícilmente mejorable, encadenando cuatro triunfos consecutivos entre Copa y Liga. Más irregular es la racha del Newcastle, que viene de caer eliminado en la FA Cup y no es capaz de celebrar dos triunfos seguidos desde mediados de febrero.

El último precedente entre Barça y Newcastle, que se celebró precisamente en St. James' Park, tuvo lugar durante los primeros compases de la presente temporada. En aquella ocasión, la balanza se inclinó hacia el lado azulgrana gracias a un doblete de Marcus Rashford (1-2).

Rashford, durante el Newcastle-Barça de Fase Liga de Champions / Valentí Enrich

¿Dónde ver el Newcastle - Barcelonade la Champions por TV y online?

El partido entre Barça y Newcastle se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los octavos de final de la Champions League a través de nuestras narraciomes en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los principales encuentros.