CHAMPIONS LEAGUE
Dónde ver el Newcastle - Barcelona de la Champions League hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza hoy el partido del Barcelona contra el Newcastle y en qué canal de TV ver la ida de los octavos de final de la Champions League desde España
Cómo ver el partido del FC Barcelona contra el Newcastle de Champions League por TV y en directo
FC Barcelona y Newcastle se dan cita en St. James' Park hoy martes 10 de marzo a las 21:00 horas (CET) para enfrentarse en la ida de los octavos de final de la Champions League. Después de evitar el playoff por su buen hacer en la fase liga, el conjunto azulgrana vuelve a escena en la máxima competición europea con el ambicioso objetivo de dar un paso más hacia la conquista de un título que se le resiste desde el ya lejano 2015.
El conjunto azulgrana afronta uno de los momentos más decisivos de la temporada en un estado de forma difícilmente mejorable, encadenando cuatro triunfos consecutivos entre Copa y Liga. Más irregular es la racha del Newcastle, que viene de caer eliminado en la FA Cup y no es capaz de celebrar dos triunfos seguidos desde mediados de febrero.
El último precedente entre Barça y Newcastle, que se celebró precisamente en St. James' Park, tuvo lugar durante los primeros compases de la presente temporada. En aquella ocasión, la balanza se inclinó hacia el lado azulgrana gracias a un doblete de Marcus Rashford (1-2).
¿Dónde ver el Newcastle - Barcelonade la Champions por TV y online?
El partido entre Barça y Newcastle se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los octavos de final de la Champions League a través de nuestras narraciomes en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los principales encuentros.
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- Lesión de Carreras: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Joan Laporta frena en seco a Juanma Castaño: '¿Qué me está diciendo?
- Josep Pedrerol carga duramente contra Xavi Hernández: 'Laporta lo ha conseguido
- El Atlético se baña en oro: Apollo, una apuesta de 5.000 millones de euros
- Koeman confirma las seis semanas de baja de Frenkie de Jong
- A Flick le bailan solo dos plazas para el once de Newcastle
- Lo de Xavi Simons es cada vez más preocupante