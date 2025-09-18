Dónde ver el Newcastle - Barcelona de la Champions League hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Newcastle United se dan cita en el St. James' Park hoy jueves 18 de septiembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la primera jornada de la fase liga de la Champions League. Te contamos a qué hora juega el Barcelona su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Después de un arranque liguero prometedor a pesar del 'desliz' en Vallecas, el conjunto azulgrana afronta un desafiante estreno en la máxima competición europea. La visita al feudo del Newcastle, engañoso miembro del bombo 4, será el primer examen de uno de los principales candidatos a levantar la 'Orejona'.

Las dolorosas ausencias de Lamine Yamal y Alejandro Balde han obligado a Hansi Flick a realizar algunos ajustes en su esquema. Gerard Martín y Marcus Rashford serán los encargados de tomar el relevo de los lesionados en un once en el que destaca la presencia de Robert Lewandowski, titular por primera vez en la presente temporada, y Ronald Araujo.

Una vez disputado el partido inaugural, el Barça afrontará un aún más exigente partido ante el PSG, vigente campeón de la Champions, antes de alcanzar un tramo más asequible en el que medirá sus fuerzas ante Olympiacos y Brujas.

¿Dónde ver el Newcastle - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre Newcastle United y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 1 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Newcastle United y FC Barcelona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.