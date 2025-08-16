Dónde ver el Mallorca - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Mallorca se citan hoy sábado 16 de agosto a las 19:30 horas (CET) en Son Moix para disputar la primera jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Barça su próximo partido y como ver por TV y online en España.

El Barça aterriza en Mallorca con la voluntad de iniciar con buen pie su defensa del título liguero. El esperado primer once de la temporada de Hansi Flick, que apuesta por dar continuidad a Fermín después del excelso nivel que mostró en el Gamper, cuenta con la ausencia de Joules Koundé y la presencia de Joan Garcia bajo palos como principales novedades.

El primer rival del FC Barcelona en LaLiga EA Sports 2025/26 será el Mallorca de Jagoba Arrasate, aspirante a posiciones europeas a final de temporada. El 'killer' Muriqi y el exazulgrana Pablo Torre figuran como principales amenazas para los 'culers'.

Dani Olmo y Pablo Torre, en una foto previa al encuentro / Dani Barbeito

El partido de hoy será el primero de los tres compromisos consecutivos que el FC Barcelona disputará lejos de casa. Levante y Rayo Vallecano serán los próximos rivales antes del parón de selecciones, tras el cual el conjunto azulgrana volverá a ejercer como local.

¿Dónde ver el Mallorca - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Mallorca, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, se podrá ver en exclusiva a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+LaLiga (M54, O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Mallorca y FC Barcelona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora de la mano de nuestro enviado especial en Son Moix.