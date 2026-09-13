Dónde ver el Levante - Barcelona de LaLiga hoy por TV, en directo y online

El FC Barcelona se da cita con el Valencia hoy domingo 13 de septiembre a las 16:15 horas (CEST) en el Ciutat de València en el marco de la jornada 5 de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana vuelve a desplazarse a tierras valencianas por segunda jornada consecutiva con el objetivo de dar continuidad a su imponente arranque de temporada.

La exhibición en el estreno en Champions ante el Feyenoord confirma la tendencia al alza de un Barça que ha firmado su mejor inicio goleador desde 1950. Cuatro 'manitas' en los cinco partidos disputados convierten a los de Hansi Flick en el gran rival a batir y les sitúan como grandes favoritos a revalidar el título doméstico, aunque la temporada es larga y todo puede torcerse.

La exhibición ante un combativo Rayo Vallecano (5-2), sumada a los anteriores triunfos contra el Elche y el Athletic Club, han llevado a los de Hansi Flick a experimentar un inicio de temporada soñado. Ahora, en el siempre difícil Mestalla, llega el momento de refrendarlas antes de afrontar el ansiado estreno en la presente edición de la Champions League.

Algo más errático ha sido el arranque del Levante, el próximo rival del Barça en LaLiga EA Sports. El cuadro 'granota' ha alternado resultados sorprendentes como la goleada ante un equipo de la talla del Betis (5-2) con duros varapalos como la derrota inaugural ante el Espanyol.

Brugué cabecea ante Bartra en el Levante-Betis de Liga / Manuel Bruque / EFE

¿Dónde ver el Levante - Barcelona de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Barça y Levante de la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.

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