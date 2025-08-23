Dónde ver el Levante - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

El FC Barcelona visita hoy sábado 23 de agosto al Levante UD en el compromiso correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025/26. El equipo de Hansi Flick intentará asaltar el Estadi Ciutat de València a partir de las 21.30 horas para seguir contando todos sus partidos por victorias en la competición doméstica.

Hansi Flick recupera a Robert Lewandowski pero pierde a Frenkie de Jong respecto a la primera cita del campeonato. El delantero polaco ha dejado atrás las molestias musculares que arrastraba desde principios de agosto mientras que el centrocampista neerlandés no se ha podido ejercitar con normalidad en los últimos días por su paternidad y se ha quedado descansando en Barcelona.

Tampoco ha recibido buenas noticias el míster alemán con los futbolistas de la plantilla que faltan por inscribir. El técnico no podrá contar esta noche con Wojciech Szczesny, Gerard Martín ni Roony Bardghji. Veremos si el club logra sus registros antes de la tercera jornada de Liga o, en caso negativo, antes del cierre del mercado de fichajes.

El Levante, por su parte, llega al partido con más ilusión que certezas. El cuadro 'granota', que no pudo empezar bien la temporada de su regreso a Primera (perdió 2-1 ante el Alavés en Mendizorroza), aún tiene muchos deberes por hacer en la confección de la plantilla. Consciente de que desde fuera lo ven como uno de los modestos de la categoría, el equipo valenciano quiere desafiar la lógica con el fin de establecer un futur esperanzador para sus aficionados.

¿Dónde ver el Levante - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Levante UD, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, se podrá ver en los canales M+ LaLiga (M54, O110), M+ LaLiga 2 (M57, O112) y Orange Fútbol 1 (108).

En SPORT, como siempre, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Levante y FC Barcelona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora de la mano de nuestro enviado especial en el Ciutat de València.