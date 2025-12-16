Dónde ver el Guadalajara - Barcelona de Copa del Rey hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Club Deportivo Guadalajara se dan cita en el Estadio Pedro Escartín hoy martes 16 de diciembre a las 21:00 horas (CET) para disputar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Después de 'saltarse' las dos primeras rondas de la competición gracias a su condición de participante en la Supercopa de España, el conjunto azulgrana afronta su esperado debut en el torneo del K.O.

Con una imponente victoria de siete victorias consecutivas en LaLiga, el Barça se prepara para iniciar su defensa del título en un estado de fórma óptimo. Los de Hansi Flick se han erigido como el dominador por excelencia de la competición en los últimos años, consolidándose además en el equipo más laureado de la historia de la competición.

El primer rival del conjunto azulgrana en la Copa del Rey 2025/26 será el Club Deportivo Guadalajara, equipo que milita en Primera RFEF. El equipo dirigido por Pere Martí ha conseguido superar dos rondas después de eliminar al Cacereño y al AD Ceuta, pero no atraviesa un momento precísamente idílico en la competición doméstica, dónde se encuentra hundido en puestos de descenso.

El Guadalajara, rival del FC Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey / CD Guadalajara

¿Dónde ver el Guadalajara - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y CD Guadalajara, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y CD Guadalajara a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.