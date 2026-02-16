Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LaLiga EA Sports

Dónde ver el Girona - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

A qué hora juega el Barça hoy contra el Girona en qué canal de TV ver la jornada 24 de LaLiga EA Sports desde España

El Barcelona se enfrenta al Girona hoy lunes 16 de febrero en la jornada 24 de LaLiga EA Sports

Alberto Teruel

Barcelona

FC BarcelonaGirona se dan cita en Montilivi hoy lunes 16 de febrero a las 21:00 horas (CET) en el marco de la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas afrontan el choque obligados a conseguir los tres puntos para no perder el liderato de la clasificación frente a un Real Madrid que hizo los deberes en la noche del sábado frente a la Real Sociedad.

La goleada en contra recibida a manos del Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de Copa del Rey supuso un duro varapalo para el Barça, que está obligado a recomponerse de inmediato para no verse inmerso en una semana negra. Los de Hansi Flick aterrizan en Girona encadenando una racha de tres victorias consecutivas en Liga que pretenden ampliar para no perder su posición de privilegio en la tabla.

Más delicada es la situación del Girona, cuyos últimos tropiezos le han llevado a coquetear de nuevo con las posiciones de descenso. Los pupilos de Míchel acumulan tres partidos sin conocer la victoria, racha que ha reducido su colchón respecto a la zona roja a apenas dos puntos.

Los jugadores del Girona celebran el gol marcado por su compañero Thomas Lemar ante el Sevilla durante el partido de Liga que el Sevilla y el Girona disputan este domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Los jugadores del Girona celebran el gol marcado por su compañero Thomas Lemar ante el Sevilla durante el partido de Liga que el Sevilla y el Girona disputan este domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / EFE

¿Dónde ver el Girona - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Girona, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Girona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

