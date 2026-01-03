Dónde ver el Espanyol - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y RCD Espanyol se dan cita en el RCDE Stadium hoy sábado 3 de enero a las 21:00 horas (CET) en el marco de la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Azulgranas y blanquiazules miden sus fuerzas en el que promete ser el derbi más igualado y emocionante de los últimos años teniendo en cuenta el gran momento que atraviesan ambos conjuntos.

Con 46 puntos en su casillero y una ventaja de 4 sobre el Real Madrid, el Barça afronta el derbi con la tranquilidad de saber que este no tendrá efectos clasificatorios inmediatos. Independientemente de esta circunstancia, los de Hansi Flick saltarán al feudo de uno de sus grandes rivales con la ambición de elevar a 9 su racha de victorias consecutivas en el campeonato doméstico.

Enfrente de los azulgranas se sitúa un Espanyol ultramotivado que venderá muy cara su piel. Quintos clasificados y con la permanencia prácticamente asegurada a falta de toda la segunda vuelta, los blanquiazules se encuentran en una situación impensable a principios de temporada a la que intentarán dar continuidad esta noche.

El Espanyol afronta el derbi contra el Barça en un estado de forma inmejorable / EFE

¿Dónde ver el Espanyol - Barcelona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Espanyol, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Espanyol a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.