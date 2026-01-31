Dónde ver el Elche - FC Barcelona de Primera hoy por TV, online y en directo

Con el liderato de LaLiga en juego, el FC Barcelona afronta hoy sábado 31 de enero una salida de máxima exigencia al Martínez Valero. El equipo de Hansi Flick visita a un Elche siempre incómodo en casa y con argumentos para exigirle el máximo al Barça.

Flick apuesta por Joan Garcia bajo palos, en un momento de forma sensacional. El guardameta de Sallent encadena actuaciones sobresalientes y, si mantiene este nivel, no sería extraño verle pronto en una convocatoria de la absoluta de Luis de la Fuente.

En defensa, el técnico alemán se decanta por Alejandro Balde y Jules Koundé en los laterales, con Eric Garcia y Pau Cubarsí en el eje. Mención especial para Eric, que está firmando su mejor temporada desde su regreso, y para Cubarsí, con un papel especialmente relevante ante un rival que sabe hacer daño en campo contrario.

El centro del campo lo lidera Frenkie de Jong, encargado de dar equilibrio y sostén al equipo. A su lado, dos perfiles claramente ofensivos: Fermín López, recién renovado hasta 2031, y Dani Olmo, cada vez más asentado y ganando peso en los planes de Flick.

Arriba, el Barça sale con un tridente de garantías: Lamine Yamal, tras su exhibición reciente ante el Copenhagen, será una de las principales amenazas; Ferran Torres vuelve al once inicial; y Raphinha, en un momento espectacular, aparece como el futbolista más determinante e imprescindible del conjunto azulgrana.

Once del Barça: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Fermín, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.

¿Dónde ver el Elche vs Barcelona por TV y online?

El encuentro entre Elche y FC Barcelona en el Martínez Valero se disputa el sábado 31 de diciembre a las 21:00. Se podrá ver el encuentro por Movistar+ La Liga y LaLiga TV Bar. También se podrá seguir, minuto a minuto, en la web de SPORT.

