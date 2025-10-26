Dónde ver el Clásico entre Real Madrid y Barcelona hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Real Madrid se dan cita en el Santiago Bernabéu hoy domingo 26 de octubre a las 16:15 horas (CET) para disputar la décima jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Barcelona su próximo partido y cómo ver el clásico por TV y online desde España.

Con la moral por las nubes tras la contundente goleada ante el Olympiacos en Champions (6-1), el Barça se desplaza hasta la capital con un objetivo entre ceja y ceja: asaltar el liderato de la clasificación. Con 22 puntos de 27 posibles, el conjunto azulgrana le arrebataría la primera posición a su rival si consigue sumar de tres a domicilio.

Más cómoda es la posición del Real Madrid, que juega con el factor campo a su favor y puede limitarse a empatar para mantener la primera posición. Los de Xabi Alonso están cuajando un inicio de temporada prácticamente impecable, con la derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi como una mancha en su expediente.

¿Dónde ver por TV y online el Clásico de LaLiga entre Barcelona y Real Madrid?

En España, el Clásico de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Real Madrid se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.