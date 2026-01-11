Dónde ver el Clásico entre Barcelona y Real Madrid de la final de la Supercopa de España hoy por TV, online y en directo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Supercopa de España

Cómo ver el clásico Barça - Real Madrid de la final de la Supercopa de España en directo y por TV

El Barcelona se enfrenta al Real Madrid hoy domingo 11 de enero en la final de la Supercopa de España

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

FC BarcelonaReal Madrid se dan cita en el King Abdullah Sport City de Yeda hoy domingo 11 de enero a las 20:00 horas (CET) para disputar la final de la Supercopa de España. Los azulgranas, que aterrizaron en suelo saudí como vigentes campeones, tendrán que tumbar a su máximo rival para volver a sentarse en el trono de la competición.

El primer equipo en certificar su pase hacia la gran final fue el Barça, y para ello dio rienda suelta a su versión más demoledora. Liderados por un estelar Raphinha, los de Hansi Flick pasaron el rodillo frente al Athletic Club, al que apearon de la competición tras endosarle un contundente 5-0.

Más sufrido fue el pase del Real Madrid, que además lamentó la pérdida por lesión de sus dos centrales titulares de cara al decisivo partido por el título. El conjunto blanco hizo valer los goles de Fede Valverde y Rodrygo para aguantar el asedio de un insistente Atlético de Madrid durante la última media hora del partido (1-2).

Valverde celebra su gol contra el Atlético en la semifinal frente al Real Madrid.

El clásico de esta noche supondrá la reedición de la final de la edición anterior. En el último precedente entre Barça y Madrid en Arabia Saudí la balanza se inclinó claramente hacia el lado azulgrana, que levantó el título después de endosarle un contundente 2-5 a su máximo rival.

¿Dónde ver el Barcelona - Real Madrid de la final de la Supercopa hoy por TV y online?

En España, la final de la Supercopa de España entre Barça y Real Madrid se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición. Los canales que retransmitirán el partido son M+ LaLiga (M54, O110) y LaLiga TV Bar y Movistar Plus+ (M7).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final de la Supercopa de España a través de nuestra narración en directo, crónica y declaraciones de los protagonistas, así como el mejor análisis de la mano de nuestro enviado especial.

