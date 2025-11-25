Dónde ver el Chelsea - Barcelona de la Champions League hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Chelsea se dan cita en Stamford Bridge hoy martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto azulgrana afronta un partido que se antoja crucial en busca del objetivo de finalizar entre los ocho primeros clasificados.

El sorprendente 'pinchazo' ante el Brujas reduce considerablemente el margen de error de un Barça que se la juega esta noche en Londres. Con 7 puntos de los 12 disputados en el casillero, no puntuar en Stamford Bridge abriría aún más la brecha entre el equipo dirigido por Hansi Flick y la zona de acceso directo a octavos de final.

Idéntica es la situación del Chelsea, que recibe la visita de los azulgranas con las mismas 7 unidades en su contador particular. Si bien es cierto que el calendario de los blues se antoja favorable, cualquier tropiezo a estas alturas puede marcar las diferencias de aquí al final de la fase liga.

El Chelsea, rival del Barça esta noche en la jornada 5 de la fase liga de la Champions League / EFE

Stamford Bridge es un estadio del que el Barça guarda muy gratos recuerdos a raíz del 'Iniestazo', pero este célebre gol es una de las pocas alegrías que el club ha sacado de este temible estadio. Para encontrar la última victoria del conjunto azulgrana en el feudo blue debemos remontarnos a la temporada 2005/06, cuando los goles de Terry en propia puerta y Eto'o (1-2) construyeron las bases del pase a cuartos en una temporada en la que terminarían levantando la segunda 'Orejona'.

Iniesta celebra su golazo en Stamford Bridge / EFE

¿Dónde ver el Chelsea - Barcelona de la Champions hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Chelsea se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Chelsea a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.