Dónde ver el Bujas - Barcelona de la Champions League hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Brujas se dan cita en el Jan Bretdelstadion hoy miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto azulgrana afronta un partido 'a priori' asequible que podría mejorar considerablemente su situación clasificatoria.

Con 6 puntos de 9 posibles en el casillero, el Barça aterriza en Bélgica inmerso en un momento algo dubitativo. El impecable desempeño durante el mes de septiembre ha sufrido un ligero frenazo en octubre y principios de noviembre, dónde han interalado las victorias ante Girona, Olympiacos y Elche con derrotas ante PSG, Sevilla y Real Madrid.

En este sentido, el partido de esta noche ante el Brujas podría comportar un punto de inflexión para los culers. En caso de victoria, el Barça elevaría su contador particular hasta las 9 unidades y podría incluso adelantar en la clasificación al Real Madrid, que ayer se dejó sus tres primeros puntos en la máxima competición europea ante el Liverpool.

El obstáculo entre el Barça y el top-8 de la clasificación será el Brujas, que viene de salir victorioso en los tres últimos partidos disputados. En su último precedente en Champions, sin embargo, la historia fue muy diferente, ya que cayeron goleados frente al Bayern de Múnich (4-0).

Harry Kane celebra su gol contra en Brujas en la anterior jornada de Champions / EFE

¿Dónde ver el Brujas - Barcelona de la Champions hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Brujas se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Brujas a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.