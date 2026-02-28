Dónde ver el Barcelona - Villarreal de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Villarreal se enfrentan hoy sábado 28 de febrero a las 16:15 horas (CET) en el Spotify Camp Nou con motivo de la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas, líderes del campeonato, reciben al tercer clasificado con la misión de mantener su posición en lo más alto de la tabla apenas una semana después de recuperarla.

La derrota del Real Madrid ante Osasuna de la pasada jornada permitió al equipo de Hansi Flick recuperar el liderato de LaLiga EA Sports. Los azulgranas cumplieron contra el Levante, aunque ahora quieren confirmar su buena racha contra un equipo todavía más complicado. A solamente un punto de los blancos, los azulgranas no pueden fallar si no quieren ceder terreno con el conjunto de Álvaro Arbeloa, que disputará su partido de Liga este lunes contra el Getafe.

Raphinha se abraza a Fermín en un partido del FC Barcelona / Associated Press/LaPresse / LAP

Se enfrentan a un Villarreal en racha que está siendo una de las sorpresas agradables de la temporada en Liga. Los 'groguets' son terceros en la clasificación a diez puntos del FC Barcelona y podrían reducir su distancia si consiguiesen la victoria en el Spotify Camp Nou. El equipo de Marcelino cuenta sus partidos por victorias, aunque asaltar el campo del líder del campeonato se prevé una misión mucho más complicada que sus anteriores duelos en el campeonato liguero.

¿Dónde ver el Barcelona - Villarreal hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Villarreal, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, se podrá ver en España por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110). En Estados Unidos, Argentina, México, Chile, Perú y Colombia se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

