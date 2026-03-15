Dónde ver el Barcelona - Sevilla de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Sevilla se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy domingo 15 de marzo a las 16:15 horas (CET) para disputar la jornada 28 de LaLiga EA Sports. El equipo de Hansi Flick llega con la necesidad de sumar los tres puntos tras la victoria del Real Madrid este sábado contra el Elche, aunque para ello deberán hacer frente a un equipo correoso que quiere la victoria para alejarse de la zona de descenso.

El equipo azulgrana disputa un partido entre guerras en mitad de toda una eliminatoria de octavos de Champions League. El empate conseguido en St. James' Park contra el Newcastle obliga a gestionar esfuerzos de cara al encuentro de vuelta de este miércoles, aunque ganar en Liga es obligado para seguir manteniendo a cuatro puntos al Real Madrid, segundo clasificado.

Los jugadores del Barcelona celebran el 1-1 durante el partido de ida de octavos de final de la UEFA Champions League / ADAM VAUGHAN / EFE

El club disputa el encuentro, además, en un día clave para la entidad debido a la celebración de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Los socios acudirán al Camp Nou para ver a su equipo y decidir si Víctor Font o Joan Laporta deben ocupar el cargo durante los próximos cinco años. Recibirán a un Sevilla en horas bajas que necesita sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Su entrenador, Matías Almeyda, se encuentra sancionado.

¿Dónde ver el Barcelona - Sevilla hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Sevilla, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

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