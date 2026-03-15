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LaLiga EA Sports

Dónde ver el Barcelona - Sevilla de LaLiga hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza hoy el partido del Barça contra el Sevilla y en qué canal de TV ver la jornada 28 de LaLiga EA Sports

Sigue el partido entre Barcelona y Sevilla, en directo

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski / ARCHIVO

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

FC Barcelona y Sevilla se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy domingo 15 de marzo a las 16:15 horas (CET) para disputar la jornada 28 de LaLiga EA Sports. El equipo de Hansi Flick llega con la necesidad de sumar los tres puntos tras la victoria del Real Madrid este sábado contra el Elche, aunque para ello deberán hacer frente a un equipo correoso que quiere la victoria para alejarse de la zona de descenso.

El equipo azulgrana disputa un partido entre guerras en mitad de toda una eliminatoria de octavos de Champions League. El empate conseguido en St. James' Park contra el Newcastle obliga a gestionar esfuerzos de cara al encuentro de vuelta de este miércoles, aunque ganar en Liga es obligado para seguir manteniendo a cuatro puntos al Real Madrid, segundo clasificado.

Los jugadores del Barcelona celebran el 1-1 durante el partido de ida de octavos de final de la UEFA Champions League entre el Newcastle United y el FC Barcelona, en Newcastle, Reino Unido. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Los jugadores del Barcelona celebran el 1-1 durante el partido de ida de octavos de final de la UEFA Champions League / ADAM VAUGHAN / EFE

El club disputa el encuentro, además, en un día clave para la entidad debido a la celebración de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Los socios acudirán al Camp Nou para ver a su equipo y decidir si Víctor Font o Joan Laporta deben ocupar el cargo durante los próximos cinco años. Recibirán a un Sevilla en horas bajas que necesita sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Su entrenador, Matías Almeyda, se encuentra sancionado.

¿Dónde ver el Barcelona - Sevilla hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Sevilla, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barcelona y Sevilla a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.

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