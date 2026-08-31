Dónde ver el Barcelona - Rayo Vallecano de LaLiga hoy por TV, en directo y online

El FC Barcelona se da cita con el Athletic Club hoy lunes 31 de agosto a las 21:30 horas (CEST) en el Spotify Camp Nou en el marco de la jornada 3 de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana vuelve a encontrarse con su afición con la motivación de extender su gran inicio de temporada y desbancar al Real Madrid del liderato de la clasificación.

Avalado por la excelente imagen mostrada ante Elche (0-5) y Athletic Club (2-0), Hansi Flick apuesta por un bloque similar al de los triunfos anteriores en el que introduce tres modificaciones. Jules Koundé, Christensen y Dani Olmo toman el relevo de Eric Garcia, Gerard Martín y Fermín en un once en el que destaca la continuidad de Xavi Espart por tercera jornada consecutiva y la confirmación de Gordon en ataque junto con Raphinha y Lamine.

Situación contraria atraviersa el Rayo Vallecano, que aterriza en la Ciudad Condal con el objetivo de intentar encauzar su difícil inicio de temporada. El conjunto de la franja ha perdido fortaleza como local tras el 'destierro' de Vallecas, siendo capaz de sumar un único punto de los seis disputados frente rivales a priori directos por la zona de tranquilidad como son Alavés o Sevilla.

El Rayo Vallecano está viviendo un inicio de temporada difícil / EFE

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