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Dónde ver el Barcelona - Rayo Vallecano de LaLiga hoy por TV, en directo y online

A qué hora juega el Barça contra el Rayo Vallecano y en qué canal de TV ver el partido de la jornada 3 de LaLiga por TV desde España

El Barça se enfrenta al Rayo Vallecano hoy lunes 31 de agosto en la jornada 3 de LaLiga

El Barça se enfrenta al Rayo Vallecano hoy lunes 31 de agosto en la jornada 3 de LaLiga / Europa Press

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El FC Barcelona se da cita con el Athletic Club hoy lunes 31 de agosto a las 21:30 horas (CEST) en el Spotify Camp Nou en el marco de la jornada 3 de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana vuelve a encontrarse con su afición con la motivación de extender su gran inicio de temporada y desbancar al Real Madrid del liderato de la clasificación.

Avalado por la excelente imagen mostrada ante Elche (0-5) y Athletic Club (2-0), Hansi Flick apuesta por un bloque similar al de los triunfos anteriores en el que introduce tres modificaciones. Jules Koundé, Christensen y Dani Olmo toman el relevo de Eric Garcia, Gerard Martín y Fermín en un once en el que destaca la continuidad de Xavi Espart por tercera jornada consecutiva y la confirmación de Gordon en ataque junto con Raphinha y Lamine.

Situación contraria atraviersa el Rayo Vallecano, que aterriza en la Ciudad Condal con el objetivo de intentar encauzar su difícil inicio de temporada. El conjunto de la franja ha perdido fortaleza como local tras el 'destierro' de Vallecas, siendo capaz de sumar un único punto de los seis disputados frente rivales a priori directos por la zona de tranquilidad como son Alavés o Sevilla.

El Rayo Vallecano está viviendo un inicio de temporada difícil

El Rayo Vallecano está viviendo un inicio de temporada difícil / EFE

¿Dónde ver el Barça - Rayo Vallecano de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Barça y Rayo Vallecano de la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barça y Rayo Vallecano a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

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