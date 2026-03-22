Dónde ver el Barcelona - Rayo Vallecano de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Rayo Vallecano se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy domingo 22 de marzo a las 14:00 horas (CET) para disputar la jornada 29 de LaLiga EA Sports. El equipo de Hansi Flick dispone de una oportunidad de oro para ampliar su diferencia en la cabeza de la clasificación antes de que el Real Madrid se enfrente al Atlético de Madrid.

Una vez sellada su presencia en cuartos de final de la Champions League después de 'vapulear' al Newcastle (7-2, 8-3 en el global), el Barça puede volver a poner el foco en el campeonato doméstico. Su racha de cuatro victorias consecutivas en liga le ha permitido atesorar 70 puntos y mantener la distancia de cuatro unidades respecto a su principal perseguidor.

Más factura le ha pasado su eliminatoria europea al Rayo Vallecano, que encadena dos tropiezos consecutivos en LaLiga EA Sports. Esta mala racha ha llevado a los franjirrojos a perder fuelle en la carrera por la salvación, quedando a apenas 4 puntos de la peligrosa zona de descenso.

Pathé Ciss, jugador del Rayo, celebra su tanto contra el Levante / Europa Press

¿Dónde ver el Barcelona - Rayo Vallecano hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

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