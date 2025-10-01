Dónde ver el Barcelona - PSG de la Champions League hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y PSG se dan cita en el Estadi Olímpic Lluís Companys hoy miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas (CET) para disputar la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. Te contamos a qué hora juega el Barcelona su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Inmerso en un arranque prácticamente inmejorable tanto en liga como en Champions, el Barça afronta la visita del PSG con motivación y ganas de revancha. El conjunto parisino le ha ganado la partida a los azulgranas en las dos últimas eliminatorias, por lo que un triunfo esta noche es vital para comenzar a construir un cambio de dinámica en este particular cara a cara.

Consciente de la importancia del partido tanto a nivel moral como deportivo, Hansi Flick apuesta por formar con el mejor once posible. Szczesny y Ferran serán los encargados de tomar el relevo de los lesionados Joan Garcia y Raphinha, mientras que Lamine Yamal regresa al once por primera vez desde su lesión.

Una vez superado este examen de máxima exigencia, que se suma al también desafiante estreno ante el Newcastle en el St. James' Park, el calendario europeo dará cierto respiro al Barça. Sus próximos rivales en Europa serán Olympiacos y Brujas, ante los que los azulgranas parten como grandes favoritos sobre el papel.

¿Dónde ver el Barcelona - PSG hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y PSG, correspondiente a la jornada 2 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y PSG a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.