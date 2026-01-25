Dónde ver el Barcelona - Oviedo de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Real Oviedo se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy domingo 25 de enero a las 16:15 horas (CET) en el marco de la jornada 21 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas, que por primera vez desde que empezó el año jugarán con el apoyo de su afición, están obligados a ganar si quieren irse a dormir como líderes de la competición doméstica.

La última derrota liguera frente a la Real Sociedad, sumada al triunfo del Real Madrid ayer en el feudo del Villarreal, se han traducido en un cambio de orden en lo más alto de la clasificación. A pesar de la pérdida provisional del liderato, la situación del Barça no es ni mucho menos dramática, aunque un segundo tropiezo de forma consecutiva comenzaría a encender algunas alarmas.

Mucho más urgente es la situación del Real Oviedo, obligado a reaccionar desde ya para salir del abismo del descenso. Si bien es cierto que las sensaciones de las últimas semanas no son del todo negativas, ocho puntos separan ahora mismo a los 'carbayones' de la salvación, y una derrota en la Ciudad Condal agrandaría aún más esta zanja.

Así fue el primer entrenamiento de Guillermo Almada con el Real Oviedo / Irma Collín / LNE

¿Dónde ver el Barcelona - Oviedo hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Real Oviedo, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Oviedo a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.