Dónde ver el Barcelona - Osasuna de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Osasuna se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy sábado 13 de diciembre a las 18:30 horas (CET) para disputar la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana afronta el último compromiso del año en su recientemente renovado feudo con el objetivo de reforzar su condición de líder de la competición doméstica.

Con una imponente racha de seis jornadas consecutivas sumando de tres en tres, el Barça afronta el partido de esta tarde en un estado de forma difícilmente mejorable. Esta sucesión de victorias, sumadas al mal momento del Real Madrid, han permitido al conjunto dirigido por Hansi Flick aventajar en 4 puntos a su máximo rival.

Con sensaciones muy diferentes aterriza Osasuna en la Ciudad Condal, pues a pesar de su reciente victoria ante el Levante se encuentra en una situación de máxima urgencia. Los de Alessio Lisci apenas acumulan 15 puntos en su contador particular, y sólo el mejor average que sus rivales por la salvación les ha permitido evitar caer a posiciones de descenso.

Los jugadores de Osasuna celebran el gol de Víctor Muñoz en el compromiso liguero frente al Levante / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A pesar de partir como gran favorito sobre el papel, Hansi Flick ha optado por no dejarse nada en el tintero y formar con un once muy reconocible, en el que destacan como novedades la presencia de Marcus Rashford y de un enrachado Ferran Torres.

¿Dónde ver el Barcelona - Osasuna hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Osasuna se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Osasuna a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.