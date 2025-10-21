Dónde ver el Barcelona - Olympiacos de la Champions League 2025/26 hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Olympiacos se dan cita en el Estadi Olímpic Lluís Companys hoy martes 21 de octubre a las 18:45 horas (CET) para disputar la tercera jornada de la fase liga de la Champions League. Te contamos a qué hora juega el Barcelona su próximo partido y como ver por TV y online en España.

La tan reciente como dolorosa derrota contra el PSG, que se llevó los tres puntos de Montjuïc gracias a un tanto de Gonçalo Ramos en el añadido, reducen el margen de error del Barça en la máxima competición europea. Si bien es cierto que todavía queda mucho camino por recorrer, un nuevo tropiezo complicaría el objetivo de terminar la fase liga entre las ocho primeras posiciones.

La importancia del partido es evidente, pero esto no ha impedido a Hansi Flick introducir alguna que otra novedad en el once. La titularidad de Dro o la presencia de Fermín por banda son las grandes novedades de la alineación presentada por el técnico alemán, que también apuesta por Marc Casadó en la sala de máquinas.

Dro aspira a seguir los pasos de Lamine / Valentí Enrich

El duelo ante Olympiacos da el pistoletazo de salida a una semana trascendental para los azulgranas, que este fin de semana se jugarán el liderato de LaLiga EA Sports contra el Real Madrid en el primer clásico de la temporada. Después de la tormenta, el calendario otorgará un ligero respiro al Barça antes de volver a afrontar un tramo cargado de partidos que antecederá al tercer parón de selecciones

¿Dónde ver el Barcelona - Olympiacos hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Olympiacos, correspondiente a la jornada 3 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Olympacos a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.