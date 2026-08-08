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Dónde ver el partido del Barcelona vs Nottingham Forest y Udinese en el triangular de pretemporada hoy gratis por TV, online y en directo

A qué hora empiezan los partidos del Barça contra el Nottingham Forest y Udinese hoy y en qué canal de TV ver en streaming el triangular de pretemporada

Último entrenamiento del Barça antes de su próximo amistoso

Último entrenamiento del Barça antes de su próximo amistoso

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

FC Barcelona, Nottingham Forest y Udinese se dan cita hoy sábado 8 de agosto a partir de las 20:00 horas (CEST) en el estadio Bluenergy de Udine (Italia) para disputar el torneo Friuli Venezia Giulia Cup. Los tres equipos jugarán un triangular durante la tarde-noche del sábado que servirá para avanzar la puesta a punto antes del inicio de la temporada oficial.

Se trata de un formato particular, pues cada equipo jugará un total de dos partidos de 45 minutos, uno contra cada uno de sus sos rivales del torneo que harán un total de 90 minutos de práctica. En cuanto a la puntuación, el vencedor de cada parte recibirá tres puntos, el ganador por penaltis recibirá dos y un punto se otorgará al equipo derrotado en penaltis.

30 July 2026, United Kingdom, Burton-On-Trent: Barcelona's manager Hansi Flick watches over a training session at St. George's Park. The Spanish club is utilizing the English national football center for its pre-season training camp. Photo: David Davies/PA Wire/dpa 30/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

A nivel de programación, el primer partido será el Udinese - Nottingham Forest a las 20:00 horas (CEST); le seguirán el FC Barcelona - Nottingham Forest sobre las 21:00 horas (CEST) y el Udinese - FC Barcelona. a las 22:00 horas (CEST) cerrará la jornada. El conjunto azulgrana tendrá dos partes de 45 minutos contra dos equipos distintos para continuar con su puesta a punto antes de su estreno oficial en LaLiga, que será el domingo 23 de agosto contra el Elche a las 21:30 horas (CEST).

¿Dónde ver el Barcelona - Nottingham Forest y Udinese amistosos de pretemporada por TV y en directo?

Los partidos amistosos de pretemporada del FC Barcelona contra Nottingham Forest y Udinese se podrá ver en España y en todo el mundo, en exclusiva en directo a través de las plataformas digitales del club. Tanto para la web como para la app, será necesaria la suscripción a Barça Play y a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club. En el caso particular de Catalunya, los partidos del Barça en pretemporada se podrá ver a través en abierto por TV a través del canal autonómico TV3 y online en 3 Cat.

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