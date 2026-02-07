Dónde ver el Barcelona - Mallorca de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Mallorca se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy sábado 8 de febrero a las 16:15 horas (CET) en el marco de la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas afrontan el choque con la voluntad de reafirmar su posición de líder en la clasificación frente a un Real Madrid que afronta una visita 'trampa' a Mestalla.

Si bien es cierto que la derrota ante la Real Sociedad le hizo perder fuelle en la defensa del liderato, esta no ha tenido mayores consecuencias para el Barça. Los de Hansi Flick supieron reaccionar de inmediato para encadenar dos victorias consecutivas en el campeonato doméstico que permitieron mantener a su gran perseguidor a raya, además de certificar su presencia en octavos de Champions y semifinales de la Copa del Rey.

Más delicada es la situación del Mallorca, aunque el aplazamiento del Rayo Vallecano - Oviedo les garantiza no caer a posiciones de descenso sea cual sea el resultado de esta tarde. A pesar de estas urgencias, los bermellones llegan en un momento óptimo, con una goleada ante el Sevilla como precedente más reciente y un Muriqi en estado de gracia que ya ha celebrado 15 goles en el campeonato doméstico.

Muriqi celebra el gol ante el Sevilla. / Jaime Reina Alcocer

¿Dónde ver el Barcelona - Mallorca hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Mallorca, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Mallorca a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.