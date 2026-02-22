LaLiga EA Sports
Dónde ver el Barcelona - Levante de LaLiga hoy por TV, online y en directo
A qué hora juega el Barça hoy contra el Levante en qué canal de TV ver la jornada 25 de LaLiga EA Sports desde España
FC Barcelona y Levante se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy domingo 22 de febrero a las 16:15 horas (CET) en el marco de la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas reciben a uno de los integrantes de la zona de descenso con el aliciente de poder recuperar el liderato de la clasificación apenas una semana después de haberlo perdido.
La polémica derrota contra el Girona podría no tener mayores consecuencias para el Barça, siempre y cuando consiga sumar de tres ante el Mallorca. El tropiezo del Real Madrid ante Osasuna en su primera defensa del liderato ha vuelto a dar a los azulgranas, que se encuentran a apenas dos puntos de distancia de su gran rival.
Con muchas más urgencias afronta el partido el Levante, cuyas tres últimas derrotas le han llevado a hundirse en la zona roja de la tabla. Los 'granotas' cuentan con 18 puntos en su casillero particular, 7 menos que un Elche que actualmente marca la línea de la salvación.
¿Dónde ver el Barcelona - Levante hoy por TV y online?
El partido entre FC Barcelona y Levante, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Levante a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
- Osasuna - Real Madrid, resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- Puja por Balde
- ¡El Barça ya tiene respuesta del CTA!
- Barça - Baskonia, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
- El plan de Deco para el nuevo Barça: dos ventas para fichar
- Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
- Osasuna - Real Madrid: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Osasuna y el VAR retratan al Real Madrid... ¡y el Barça se frota las manos!