Dónde ver el Barcelona - Levante de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Levante se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy domingo 22 de febrero a las 16:15 horas (CET) en el marco de la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas reciben a uno de los integrantes de la zona de descenso con el aliciente de poder recuperar el liderato de la clasificación apenas una semana después de haberlo perdido.

La polémica derrota contra el Girona podría no tener mayores consecuencias para el Barça, siempre y cuando consiga sumar de tres ante el Mallorca. El tropiezo del Real Madrid ante Osasuna en su primera defensa del liderato ha vuelto a dar a los azulgranas, que se encuentran a apenas dos puntos de distancia de su gran rival.

Con muchas más urgencias afronta el partido el Levante, cuyas tres últimas derrotas le han llevado a hundirse en la zona roja de la tabla. Los 'granotas' cuentan con 18 puntos en su casillero particular, 7 menos que un Elche que actualmente marca la línea de la salvación.

¿Dónde ver el Barcelona - Levante hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Levante, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

