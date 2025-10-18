Dónde ver el Barcelona - Girona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Girona se citan hoy sábado 18 de octubre a las 16:15 horas (CET) en el Estadi Olímpic Lluís Companys para disputar la jornada 9 de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Barça su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Después de unas semanas de descanso por el segundo parón de selecciones de la temporada, el Barça regresa a la acción en LaLiga con el objetivo de dejar atrás las malas sensaciones tras la dolorosa goleada contra el Sevilla (4-1). El duro correctivo aplicado por los hispalenses, además de redondear una semana negra en la que también se perdió contra el PSG en Champions propició que los de Hansi Flick perdiesen el liderato.

El próximo desafío de los azulgranas en el campeonato doméstico será recibir la visita del Girona. Los de Míchel mejoraron sensiblemente su situación clasificatoria gracias a su última victoria contra el Valencia (2-1), pero la amenaza de los puestos de descenso sigue siendo demasiado real y necesitan seguir puntuando con urgencia.

A pesar de las recuperaciones de Lamine Yamal y Fermín, la enfermería del Barça sigue repleta, lo que obliga a Hansi Flick a introducir algunas modificaciones en su esquema titular. El alemán tendrá que formar con una línea ofensiva inédita al no poder contar con Raphinha, Lewandowski ni Ferran.

¿Dónde ver el Barcelona - Girona hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Girona, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O114).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Girona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.