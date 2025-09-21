Dónde ver el Barcelona - Getafe de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Getafe se citan hoy domingo 21 de septiembre a las 21:00 horas (CET) en el Estadi Johan Cruyff para disputar la quinta jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Barça su próximo partido y como ver por TV y online en España.

Después de una moralizante victoria a domicilio ante el Newcastle en Champions, el conjunto azulgrana vuelve a poner combo en la competición doméstica para no perder comba en la carrera por el liderato. El 'desliz' ante el Rayo en la jornada 3, sumado al pleno de triunfos del Real Madrid, propicial que el margen de error sea mínimo.

Consciente de la importancia del partido, Hansi Flick forma con su once más reconocible para tratar de sumar de tres ante un Getafe siempre peleón. Los de José Bordalás aterrizan en el Johan como séptimos clasificados y con la posibilidad de asaltar la segunda posición en caso de victoria.

El partido de esta noche será el primero de los tres que afrontará el Barça en los próximos 7 días. La disputa de la jornada intersemanal propicia que los azulgranas tengan que visitar al Oviedo y recibir a la Real Sociedad antes del vital cruce ante el PSG en Champions.

¿Dónde ver el Barcelona - Getafe hoy por TV y online?

El partido entre FC Barcelona y Getafe, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Getafe a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.