Dónde ver el Barcelona - Feyenoord de la Champions League hoy por TV, en directo y online

El FC Barcelona se da cita con el Feyenoord hoy miércoles 9 de septiembre a las 18:45 horas (CEST) en el Spotify Camp Nou en el marco de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League. El conjunto azulgrana inicia su difícil camino en la máxima competición continental midiendo sus fuerzas ante uno de los rivales menos exigentes que le ha designado el caprichoso sorteo.

El imponente inicio de temporada, que se ha saldado con tres goleadas y 12 puntos de los 12 en juego, permite al Barça afrontar el estreno en Champions en un momento óptimo. A pesar de que el plan inicial ha funcionado a la perfección, Hansi Flick apuesta por una alineación revolucionaria en la que intoducen 5 modificaciones respecto al once de la jornada liguera contra el Valencia, destacando una línea defensiva renovada y la presencia de Olmo y Adeyemi.

Con más dudas llega el Feyenoord, que ha alternado triunfos con tropiezos en sus primeros pasos en la presente edición de la Eredivisie. Uno de los grandes focos de atención del partido se encontrará en el regreso al Camp Nou del canterano Mika Mármol.

Mika Mármol, en su presentación con el Feyenoord / -

¿Dónde ver el Barcelona - Feyenoord de la Champions League por TV y en directo?

En España, el partido de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League entre Barça y Feyenoord se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga de Campeones.

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