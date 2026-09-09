CHAMPIONS LEAGUE
Dónde ver el Barcelona - Feyenoord de la Champions League hoy por TV, en directo y online
A qué hora juega el Barça contra el Feyenoord y en qué canal de TV ver el partido de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League por TV desde España
El FC Barcelona se da cita con el Feyenoord hoy miércoles 9 de septiembre a las 18:45 horas (CEST) en el Spotify Camp Nou en el marco de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League. El conjunto azulgrana inicia su difícil camino en la máxima competición continental midiendo sus fuerzas ante uno de los rivales menos exigentes que le ha designado el caprichoso sorteo.
El imponente inicio de temporada, que se ha saldado con tres goleadas y 12 puntos de los 12 en juego, permite al Barça afrontar el estreno en Champions en un momento óptimo. A pesar de que el plan inicial ha funcionado a la perfección, Hansi Flick apuesta por una alineación revolucionaria en la que intoducen 5 modificaciones respecto al once de la jornada liguera contra el Valencia, destacando una línea defensiva renovada y la presencia de Olmo y Adeyemi.
Con más dudas llega el Feyenoord, que ha alternado triunfos con tropiezos en sus primeros pasos en la presente edición de la Eredivisie. Uno de los grandes focos de atención del partido se encontrará en el regreso al Camp Nou del canterano Mika Mármol.
¿Dónde ver el Barcelona - Feyenoord de la Champions League por TV y en directo?
En España, el partido de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League entre Barça y Feyenoord se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga de Campeones.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barça y Feyenoord a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
- Candidatos al Balón de Oro 2026, en directo: lista completa de nominados al premio, hoy en vivo
- Real Madrid - Inter de Milán: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League
- ¡Frenazo a Bisiwu!
- Marcus Rashford resurge en el Manchester United con guiño al Barça
- Las recompras que se queda el Barça tras un mercado distinto
- Reacciones y polémica del Real Madrid - Inter de Milán de Champions League
- Implacable pronóstico de Van der Vaart sobre el Feyenoord: 'Contra el Barça solo tiene un 1% de posibilidades
- Edu Aguirre sorprende con sus predicciones para LaLiga y señala a un inesperado candidato: 'El Valencia