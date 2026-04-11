Dónde ver el Barcelona - Espanyol de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y RCD Espanyol se dan cita en el Spotify Camp Nou hoy sábado 11 de abril a las 18:30 horas (CET) para disputar la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Después del tropiezo del Real Madrid tras empatar contra el Girona en el Santiago Bernabéu (1-1), los azulgranas buscan ampliar a nueve su renta de puntos con los blancos, que empiezan a quedarse atrás en la lucha por el campeonato liguera.

Si quiere seguir en la senda de la victoria, el equipo de Hansi Flick deberá superar al Espanyol en el derbi de la ciudad. Los pericos son históricamente uno de los rivales que más le han costado a los azulgranas y, a pesar de que no llegan en su mejor momento, Manolo González tiene un plan preparado para poder sumar puntos del Spotify Camp Nou.

Gavi, jugador del FC Barcelona / EFE

Será la segunda vez que Joan Garcia se vea las caras contra su exequipo en medio de un ambiente enrarecido para el guardameta. El duelo de la primera vuelta se saldó con victoria de los azulgranas en los minutos finales, aunque los azulgranas recordaron de primera mano la dureza de un equipo como el Espanyol, que sin mucho por jugarse de cara a final de temporada buscará una victoria en territorio enemigo que pueda alegrar a su afición.

¿Dónde ver el Barcelona - Espanyol de LaLiga EA Sports hoy por TV y online?

En España, el encuentro de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Espanyol, correspondiente a la jornada 31, se podrá ver en directo a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

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