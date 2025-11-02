Dónde ver el Barcelona - Elche de LaLiga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Elche se dan cita en el Estadi Olímpic Lluís Companys hoy domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas (CET) para disputar la undécima jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana pondrá a prueba a uno de los equipos revelación de la temporada, que cuenta con el aliciente de poder asentarse en puestos europeos en caso de dar la campanada.

El Barça afronta el partido con las heridas tras la derrota en el Clásico todavía recientes y la firme intención de retomar el camino de la victoria. La última victoria del Real Madrid obliga a los azulgranas a sumar de tres esta tarde, pues la distancia entre ambos conjuntos ha ascendido provisionalmente hasta los ocho puntos.

El encargado de tratar de torpedear las aspiraciones de los culers será el Elche, que a pesar de su buen inicio de temporada afronta el partido en el peor momento posible. Los de Eder Sarabia llegan a Montjuïc inmersos en una mala dinámica que les ha llevado a sumar 1 punto de los últimos 9 disputados.

Rafa Mir se levanta del suelo tras una acción del Espanyol-Elche / LOF

Consciente de la importancia del partido de esta tarde, Hansi Flick apuesta por un once de garantías en el que destacan dos novedades respecto al partido contra el Real Madrid. El tecnico alemán apuesta por dar entrada a Araujo por Cubarsí, mientras que Marc Casadó será el encargado de sustituir al lesionado -y esta jornada sancionado- Pedri.

¿Dónde ver el Barcelona - Elche hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Elche se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

